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АНАЛІТИКА

Politico: ЄС відклав пропозицію знизити ціну на російську нафту через конфлікт на Близькому Сході

 

У Європейському Союзі поки відмовилися від ідеї знизити граничну ціну на російську нафту із 60 до 45 доларів за барель через протистояння між Ізраїлем та Іраном на Близькому Сході.

Про це пише Politico з посиланням на двох дипломатів.

За словами одного з дипломатів, на саміті G7 у Канаді всі країни-учасники погодилися, що краще не ухвалювати рішення про зниження граничної ціни для росії, оскільки зараз ціни на нафту то зростають, то падають.

На саміті президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зауважила, що чинні обмежувальні заходи хоч «мали незначний ефект» раніше, проте тепер, коли ціна на нафту почала зростати, вони «виконають свою функцію».

Нагадаємо, ЄС пропонував знизити ціну на російську нафту до 45 доларів за барель у своєму останньому 18-му пакеті санкцій. Очікується, що його ухвалять у червні.

Крім того, Reuters із посиланням на джерела повідомляло, що більшість країн «Великої сімки» готові були самостійно знизити граничну ціну на російську нафту, навіть якщо президент США Дональд Трамп виступив би проти цього.

Обмеження на російську нафту

Нинішню «стелю цін» для російської нафти на рівні 60 доларів за барель країни G7 встановили у грудні 2022 року. Тоді президент України Володимир Зеленський назвав цю позицію «слабкою», оскільки, за його словами, така ціна «цілком комфортна для бюджету держави-терориста».

А в лютому 2023 року вони визначили граничну ціну на нафтопродукти - 100 доларів за барель для нафтопродуктів, які продаються з надбавкою до сирої нафти, як-от дизельне пальне, і 45 доларів за барель на продукти зі знижкою, наприклад мазут.

У січні 2025 року Швеція, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія закликали Європейську комісію ще знизити граничну ціну на російську нафту. Нинішні максимальні ціни для російської нафти й нафтопродуктів не змінювалися з грудня 2022 року та лютого 2023-го, коли їх запровадили.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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