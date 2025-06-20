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У Британії зробили перший крок до легалізації асистованого суїциду
17:58 20.06.2025 |
Палата громад Великої Британії в пʼятницю схвалила у третьому читанні законопроєкт, який дозволяє людям в Англії та Уельсі припинити життя за власним бажанням.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
За законопроєкт про асистований суїцид проголосували 314 депутатів британської Палати громад, проти нього віддали 291 голос.
Зазначимо, що підтримка ініціативи помітно впала у порівнянні з жовтнем 2024 року, коли її схвалили у другому читанні: тоді "за" проголосували 330 депутатів, а "проти" - 275.
Тепер законопроєкт іде на розгляд до верхньої палати - Палати лордів, і в разі схвалення там має отримати формальне схвалення монарха Чарльза ІІІ для набуття чинності.
Законопроєкт депутатки Кім Лідбітер від Лейбористської партії передбачає, що дорослі й невиліковно хворі, яким залишилося жити лише шість місяців, зможуть вдатись до асистованого суїциду - тобто перервати життя в супроводі спеціально навченої людини.
Документ передбачає низку запобіжників, аби асистований суїцид не був кваліфікований як доведення до самогубства: затвердження рішення двома незалежними лікарями, суддею високого суду, а також самостійне введення ліків людиною, яка вмирає.
Законодавство також передбачає до 14 років ув'язнення для тих, хто примушує когось просити про допомогу в смерті або приймати ліки.
У разі ухвалення закон поширюватиметься лише на Англію та Уельс. У Шотландії нині розглядають власний законопроєкт. А на самоврядних залежних територіях британської корони - островах Мен і Джерсі - у березні ухвалили свій окремий закон.
На відміну від асистованого суїциду, евтаназія не обов'язково передбачає невиліковну хворобу людини. Обидві практики нині дозволені лише в невеликій кількості європейських держав.
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