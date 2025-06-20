Для паритету з РФ Європа має виробляти вп'ятеро більше зброї

Попри те, що європейські країни інвестують у свою оборону набагато більше, ніж до початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, це не обов'язково призведе до збільшення бажаного збільшення військового потенціалу до 2030 року. Такого висновку дійшли автори дослідження Кільського інституту світової економіки та аналітичного економічного центру Bruegel, результати якого представили у п'ятницю, 20 червня, у Брюсселі.

Це дослідження є оновленою версією аналогічного звіту від вересня 2024 року, висновок якого полягав у тому, що Європа буде готова воювати лише через кілька десятиліть. "Якщо Європа ставить собі за мету бути готовою до війни до 2030 року, то ситуація викликає ще більше занепокоєння", - йдеться у пресрелізі Кільського інститут світової економіки.

Свої висновки експерти зробили, аналізуючи дані Кільського трекера військових закупівель (Kiel Military Procurement Tracker). Цей ресурс систематично відстежує обсяги військового виробництва Росії паралельно з військовими замовленнями Німеччини, Великобританії, Польщі та Франції за період з 2020 по 2025 рік.

Росія випереджає Європу за кількістю систем озброєнь

За останні три роки військові спроможності Росії зросли кількісно та якісно, відзначають автори дослідження. З огляду на цю загрозу європейські країни збільшили свої витрати на оборону в середньому з 1,4 відсотка до понад двох відсотків ВВП, і ці цифри, як очікується, надалі зростатимуть.

Проте, попри збільшення витрат на оборону в Європі Росія продовжує випереджати її за кількістю систем озброєння. Тому європейське оборонне виробництво має збільшитися приблизно в п'ять разів, щоб "схилити чашу терезів на користь Європи", а закупівлі озброєння необхідно пришвидшити та здійснювати на ранніх етапах, наголошують у Кільському інституті світової економіки.

Серед позитивних тенденцій у дослідженні відзначається зростання європейського виробництва артилерійських снарядів та гаубиць, яке наразі "майже відповідає вимогам для надійного автономного стримування Росії". На сьогодні різні європейські виробники випускають мільйони артилерійських снарядів та понад 400 гаубиць щороку, що "є значним збільшення, порівняно зі 168 гаубицями на рік у 2022 році".

"Однак виробництво танків, бойових машин піхоти (БМП), ракет та бойових літаків залишається значно нижчим за необхідний рівень", - ідеться у висновках експертів. Вони підрахували, що виробництво танків і БМП у Європі має збільшитися у шість разів, щоб відповідати темпам переозброєння Росії. Окрім цього, щоб посилити свої спроможності для стримування, Європа має "терміново розширити свої потужності з виробництва ракет".

Європа залежить від США у сфері нових технологій

Серед фактів, які послаблюють обороноздатність Європи, - її значна залежність від США у сфері передових технологій в галузі озброєнь. Експерти також зазначають, що "внутрішнє виробництво високоякісних систем все ще обмежене" і вони "в середньому значно дорожчі за свої міжнародні аналоги".

Автори дослідження радять виробникам робити більший акцент на нові технології, які довели свою ефективність на полі бою в Україні. Для цього Європі необхідно збільшити фінансування оборонних досліджень. Наразі європейські країни інвестують у цю сферу близько 13 мільярдів євро щорічно, що є незначною сумою у порівнянні зі 145 мільярдами доларів, котрі витрачають США.