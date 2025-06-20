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Бельгія запровадить прикордонний контроль для боротьби з нелегальною міграцією
17:21 20.06.2025 |
Бельгія планує запровадити прикордонний контроль для осіб, які в'їжджають до країни, з метою боротьби з нелегальною міграцією.
Про це передає агентство Reuters, пише "Європейська правда".
Речниця міністерки з питань міграції Аннелен Ван Боссейт заявила, що Бельгія запровадить прикордонний контроль для осіб, які в'їжджають до країни, з метою боротьби з нелегальною міграцією - обмеження почнуть діяти цього літа.
"Час для перевірок на в'їзді. Бельгія не повинна бути магнітом для тих, кого зупинили в інших країнах. Наш сигнал чіткий: Бельгія більше не буде терпіти нелегальну міграцію та "шопінг за притулком", - наголосила вона.
Як передає агентство, в уряді заявили, що контроль здійснюватиметься вибірково - на основних автомагістралях, на автобусному сполученні, на окремих залізничних маршрутах, а також на внутрішньошенгенських авіарейсах із країн із високим міграційним тиском, таких як Греція та Італія.
Прем'єр-міністр країни Барт Де Вевер заявив, що обмеження міграції - ключовий пріоритет його правоцентристського уряду.
А представник бельгійського Міграційного управління зазначив, що наразі складно надати точні дані про нелегальну міграцію без систематичних перевірок на кордоні.
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