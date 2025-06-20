Бельгія запровадить прикордонний контроль для боротьби з нелегальною міграцією

Бельгія планує запровадити прикордонний контроль для осіб, які в'їжджають до країни, з метою боротьби з нелегальною міграцією.

Про це передає агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Речниця міністерки з питань міграції Аннелен Ван Боссейт заявила, що Бельгія запровадить прикордонний контроль для осіб, які в'їжджають до країни, з метою боротьби з нелегальною міграцією - обмеження почнуть діяти цього літа.

"Час для перевірок на в'їзді. Бельгія не повинна бути магнітом для тих, кого зупинили в інших країнах. Наш сигнал чіткий: Бельгія більше не буде терпіти нелегальну міграцію та "шопінг за притулком", - наголосила вона.

Як передає агентство, в уряді заявили, що контроль здійснюватиметься вибірково - на основних автомагістралях, на автобусному сполученні, на окремих залізничних маршрутах, а також на внутрішньошенгенських авіарейсах із країн із високим міграційним тиском, таких як Греція та Італія.

Прем'єр-міністр країни Барт Де Вевер заявив, що обмеження міграції - ключовий пріоритет його правоцентристського уряду.

А представник бельгійського Міграційного управління зазначив, що наразі складно надати точні дані про нелегальну міграцію без систематичних перевірок на кордоні.