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Макрон розкрив деталі пропозиції з чотирьох пунктів, яку висунуть Ірану в Женеві
16:24 20.06.2025 |
Французький президент Еммануель Макрон у п'ятницю заявив, що Франція разом із європейськими союзниками - Німеччиною та Великою Британією - готують для Ірану комплексну дипломатичну пропозицію з метою зупинити ескалацію конфлікту з Ізраїлем.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AFP.
За словами Макрона, глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро цього ж дня зустрінеться в Женеві з іранським міністром закордонних справ Аббасом Аракчі, щоб передати "повноцінну дипломатичну та технічну пропозицію щодо переговорів".
"Іран має продемонструвати готовність приєднатися до переговорного майданчика, який ми пропонуємо", - зазначив президент Франції під час виступу на авіасалоні в Ле-Бурже поблизу Парижа.
Макрон наголосив на необхідності повернення до змістовних переговорів з Іраном, які охоплюють ядерну програму, балістичні розробки, обмеження іранських потужностей, а також припинення фінансування терористичних угруповань, що дестабілізують регіон.
Він зазначив, що пропозиція, яку Барро та його німецький і британський колеги висунуть Аракчі пізніше в п'ятницю, матиме чотири аспекти.
Перший передбачає відновлення роботи МАГАТЕ з "можливістю доступу до всіх об'єктів", щоб Іран перейшов до повного припинення збагачення урану, сказав Макрон.
Другий і третій аспекти включатимуть нагляд за балістичною діяльністю Ірану та фінансуванням ним своїх проксі у регіоні.
Четвертий аспект - звільнення Іраном "заручників", сказав Макрон, маючи на увазі іноземців, ув'язнених Ісламською республікою, серед яких двоє громадян Франції.
Макрон заявив, що "ніхто не повинен ігнорувати ризик, який представляє Іран, що володіє ядерною зброєю", додавши, що Ісламська республіка становить "екзистенційну загрозу" для Ізраїлю.
Водночас французький президент розкритикував масштаби військових ударів Ізраїлю, які вийшли за межі ядерної чи балістичної інфраструктури.
"Я вважаю, що удари по цивільній інфраструктурі, енергетичних об'єктах і мирному населенню мають бути негайно припинені. Жодна мета не виправдовує цього", - підкреслив Макрон.
Він також застеріг Ізраїль, що лише військовими засобами неможливо нейтралізувати іранську ядерну загрозу
20 червня міністри закордонних справ Великої Британії, Франції і Німеччини, а також топдипломатка ЄС Кая Каллас проведуть переговори з Іраном щодо його ядерної програми.
Тим часом прем'єр-міністр Британії Кір Стармер закликав президента США залишити відкритими можливості для перемовин щодо ядерної програми Ірану.
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