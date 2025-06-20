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АНАЛІТИКА

Британія: пропалестинські активісти увірвались на авіабазу і пошкодили два літаки

 

У Великій Британії пропалестинські активісти увірвалися на базу Королівських ВПС - за їхніми словами, вони пошкодили та розпили червону фарбу на два військові літаки.

Palestine Action заявила, що двоє членів увійшли на базу Брайз-Нортон в Оксфордширі, залили фарбою двигуни літака Voyager та ще більше пошкодили їх ломами.

«Незважаючи на публічне засудження ізраїльського уряду, Велика Британія продовжує відправляти військові вантажі, літати на розвідувальних літаках над Газою та заправляти американські/ізраїльські винищувачі», - йдеться в заяві групи, яка опублікувала відео інциденту на X.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер засудив «вандалізм» як «ганебний».

Міністерство оборони та поліція Великої Британії розслідують інцидент.

«Наші Збройні сили представляють найкраще, що є в Британії. Вони ризикують своїм життям заради нас. Це наш обов'язок підтримувати тих, хто нас захищає», - написав він соцмережі Х.

Як зауважує Reuters, Palestine Action входить до числа груп, які регулярно атакують оборонні фірми та інші компанії у Великій Британії, пов'язані з Ізраїлем, з початку конфлікту в Газі.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Британія
 

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