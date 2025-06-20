Британія: пропалестинські активісти увірвались на авіабазу і пошкодили два літаки

У Великій Британії пропалестинські активісти увірвалися на базу Королівських ВПС - за їхніми словами, вони пошкодили та розпили червону фарбу на два військові літаки.

Palestine Action заявила, що двоє членів увійшли на базу Брайз-Нортон в Оксфордширі, залили фарбою двигуни літака Voyager та ще більше пошкодили їх ломами.

«Незважаючи на публічне засудження ізраїльського уряду, Велика Британія продовжує відправляти військові вантажі, літати на розвідувальних літаках над Газою та заправляти американські/ізраїльські винищувачі», - йдеться в заяві групи, яка опублікувала відео інциденту на X.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер засудив «вандалізм» як «ганебний».