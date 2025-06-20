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Японія скорочуватиме продаж наддовгих держпаперів
13:31 20.06.2025 |
Уряд Японії планує скорочувати запланований продаж наддовгих державних облігацій у рамках перегляду програми випуску держпаперів на поточний фінансовий рік, повідомляється в документі міністерства фінансів.
Обсяг розміщення двадцятирічних держбондів (JGB) за рік, який закінчиться в березні 2026 року, буде знижено на 1,8 трлн єн ($12,38 млрд) - до 10,2 трлн єн. Продаж тридцятирічних паперів буде зменшено на 900 млрд єн, сорокарічних - на 500 млрд єн. У результаті загальний обсяг розміщення JGB має скоротитися на 500 млрд єн - до 171,8 трлн єн, повідомляє Reuters.
При цьому зниження випуску наддовгих держпаперів буде частково компенсовано нарощуванням продажу короткострокових облігацій.
Цього тижня Банк Японії підтвердив плани скорочувати купівлю японських держоблігацій на 400 млрд єн ($2,8 млрд) щокварталу по березень 2026 року в рамках поступової нормалізації грошово-кредитної політики. З квітня наступного року до березня 2027 року центробанк скорочуватиме купівлі вже на 200 млрд єн на квартал з метою довести щомісячний обсяг придбань приблизно до 2 трлн єн.
Перегляд річного плану емісії в поєднанні з рішенням Банку Японії відображає зусилля політиків щодо заспокоєння ринкових побоювань після різкого зростання минулого місяця прибутковостей наддовгих держпаперів до рекордних рівнів, зазначає агентство.
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