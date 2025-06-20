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Росіянам заборонять вивозити золото за кордон
12:53 20.06.2025 |
Уряд Росії може обмежити вивезення золота з країни фізичними особами еквівалентом $10 тис., за аналогією з готівковою іноземною валютою.
Про це розповів заступник міністра фінансів РФ Олексій Моісєеєв, передає російський Інтерфакс.
"Ми загалом отримали підтримку з боку майже всіх. Одне відомство поки що проти. Сподіваюся, що буквально до кінця місяця, можливо, у нас чергова (нарада,- ред.) уряду буде на рівні, на якому може бути ухвалено рішення", - розповів Моісєєв.
Обмеження експорту золота фізособами активно обговорювалося у Росії наприкінці 2023 року, Мінфін підозрював, що росіяни таки чином обходять обмеження на вивезення валюти з країни.
"Справа не в миті. Справа в тому, що золото зараз стало обслуговувати потоки, які раніше обслуговувалися готівковою іноземною валютою. Це відмивання, це, я перепрошую, наркотрафік і все інше. Друге: коли президент вводив обмеження з безготівкових переказів і з вивезення готівки, з вивозу готівки, контроль за відпливом капіталу в умовах санкційного тиску. І ми бачимо, що відтік капіталу, зокрема, йде зараз через... золото", - пояснив російський чиновник.
Як повідомлялося, через санкції та зростання витрат на війну в Україні російський уряд змушений використовувати резерви із "Фонду національного добробуту", створеного за наказом Володимира Путіна.
Так, на 1 січня 2025 року у ФНД залишалося 187,7 тонни золота, порівняно із 358,9 тонни на початку минулого року року. "Золотий запас" фонду таким чином зменшився на 171,2 тонни, або 48% за рік.
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