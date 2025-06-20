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У Швейцарії нав'язливе переслідування стало кримінальним злочином
12:32 20.06.2025 |
Швейцарський парламент остаточно схвалив включення до Кримінального кодексу країни сталкінгу - тобто навʼязливого і небажаного переслідування людей.
Про це повідомило інформагентство Keystone-ATS, пише "Європейська правда".
Верхня палата парламенту Швейцарії, Рада кантонів, у четвер проголосувала за компромісну пропозицію щодо оголошення сталкінгу кримінальним злочином. Перед тим її підтримала й нижня палата, Національна рада.
До сталкінгу зараховуватимуть дзвінки або повідомлення в будь-який час доби, листи з погрозами, подарунки та переслідування на вулиці. Їхня особливість - повторюваність і загроза для того, кого це переслідування стосується.
У разі ухвалення закону того, хто наполегливо переслідує або погрожує комусь і тим самим обмежує його свободу жити власним життям, у Швейцарії каратимуть тюремним ув'язненням на строк до трьох років або штрафом.
Первинна пропозиція, висунута ще у 2024 році, передбачала автоматичне переслідування тих, хто займається сталкінгом, покликаючись на ситуації, коли постраждалі бояться заявити про злочин.
Ухвалений компроміс, однак, передбачає, що для того, аби притягти когось до відповідальності за сталкінг, людина у Швейцарії сама має заявити про злочин.
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