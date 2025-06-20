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Норвегія обіцяє виконати вимогу НАТО щодо витрат на оборону у 5% від ВВП
12:24 20.06.2025 |
Норвегія планує збільшити витрати на оборону до 3,5% від ВВП, а також має намір виділити додаткові 1,5% на ширші цілі, пов'язані з безпекою, згідно з новим планом НАТО.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, якого цитує Reuters.
У 2024 році Норвегія витратила на оборону приблизно 2,2% ВВП. Порівняно із 2022 роком, цей показник зріс з 1,4%.
У травні норвезький уряд заявив, що планує витратити 3,3% у 2025 році.
"Ми повинні робити більше для забезпечення безпеки нашої країни та сприяти загальній безпеці разом з нашими союзниками по НАТО", - сказав Стьоре.
Ці 3,5% включатимуть фінансову підтримку Норвегії оборонних потреб України, додав він.
Тим часом прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відкинув пропозицію НАТО щодо збільшення витрат на оборону, назвавши її "нерозумною" і "контрпродуктивною".
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