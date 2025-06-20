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У Росії заговорили про можливу зупинку низки металургійних підприємств
11:53 20.06.2025 |
У РФ через кризові явища заговорили про можливу зупинку низки металургійних підприємств.
Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.
"У Росії заговорили про можливість зупинки роботи низки металургійних підприємств. Такі прогнози озвучують на тлі суттєвого скорочення металургійного виробництва через вкрай низький внутрішній попит, втрату багатьох зовнішніх ринків, через санкції та невигідну кон'юнктуру на тих зовнішніх ринках, що залишилися", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, за даними статистики, виробництво металургійної продукції скорочується з минулого року, що загрожує зупинками виробництва, закриттям підприємств і масовими скороченнями. Ситуацію з металургією погіршують кризові явища і в інших галузях промисловості РФ, передусім у будівництві, що вкрай негативно впливає на внутрішній попит.
У ЦПД відзначили, що згубні наслідки війни проти України та санкцій продовжують наростати в Росії та стають все відчутнішими для пересічних росіян, попри зусилля пропаганди створити оптимістичну картинку в телевізорі.
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