США хочуть вийти на виробництво 100 тисяч снарядів на місяць вже у жовтні

Сполучені Штати хочуть вийти на виробництво 100 тисяч артилерійських великокаліберних снарядів на місяць вже у жовтні цього року.

Про це пише "Мілітарний" з посиланням на Soldat & Technik.

А наступного року армія США загалом планує виробити понад один мільйон 155-мм боєприпасів.

У виданні зазначають, що наразі щомісячне виробництво артилерійських снарядів у США становить 40 000 одиниць. При цьому очікується, що ціль у 100 000 буде майже досягнута у жовтні.

Тим не менш, щомісячне виробництво вже потроїлося з 14 500 до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. З цією метою Пентагон за останні роки інвестував майже п'ять мільярдів доларів у розширення виробничих потужностей.

На відміну від багатьох країн НАТО, виробництво боєприпасів у США знаходиться в руках самих військових. Виробничі потужності в країні існували ще з часів Другої світової війни. З того часу частина з підприємств була частково модернізована, а деякі закрили.

Варто зазначити, що у листопаді 2024 року тодішній заступник міністра оборони США із закупівель Вільям ЛаПланте заявив, що виробництво 155-мм боєприпасів досягло 50 тисяч одиниць на місяць. А до кінця року цей показник, за його словами, мав бути збільшений до 55 тисяч.

Заходи з нарощення виробництва

До 2022 року всі корпуси 155-мм снаряди вироблялись на одному заводі в Скрентоні, штат Пенсильванія, і на приватному підприємстві неподалік. Після чого корпуси снарядів перевозили на завод в Айові, де їх наповнювали вибухівкою.

У травні 2024 року був відкритий новий завод з виробництва корпусів снарядів у Техасі. Після запуску на повну потужність він буде здатний виробляти до 30 тисяч корпусів снарядів на місяць.

Також США вперше за 40 років відновлять виробництво тротилу для потреб армії на своїй території, який вони не виробляли з 1980-х років, а лише імпортували з-за кордону.

Це відновлення є важливим елементом для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів та створення більш незалежного й надійного ланцюга постачання.

Новий завод з виробництва тротилу буде побудований у місті Грем, штат Кентуккі, американським відділенням турецького виробника артилерійських боєприпасів Repkon USA.