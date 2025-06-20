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Голова Центробанку РФ визнала, що останні ресурси російської економіки вичерпані
10:58 20.06.2025 |
Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.
Про це вона сказала на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, передає The Moscow Times.
"Ми росли два роки досить високими темпами через те, що були задіяні вільні ресурси", - зазначила Набіулліна.
За її словами, йдеться про робочу силу, виробничі потужності, запаси капіталу банківської системи, а також гроші Фонду національного добробуту (ФНД), за допомогою якого російський уряд латав "дірки" в бюджеті та оплачував трильйонні мегапроєкти.
"Нам треба розуміти, що багато з цих ресурсів дійсно вичерпані", - додала глава російського Центробанку.
Рівень безробіття, за даними Росстату, опустився до історичного мінімуму (2,3%), а масова еміграція та вербування чоловіків на війну породили нестачу кадрів, яку уряд Росії оцінює у 2 млн осіб.
Рівень завантаження потужностей на підприємствах, згідно з Росстатом, перевищував 80%, що стало рекордом у сучасній історії РФ.
Ліквідні активи ФНД з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України скоротилися втричі - до 2,8 трлн руб.
Запаси валюти у Фонді знизилися до 153,7 млрд юанів - мінімуму з моменту його створення в 2008 році, а золотий запас ФНД зменшився до 139,5 тонни, хоча перед початком великої війни перевищував 400 тонн.
Прибутки російського бізнесу в березні обвалилися на третину, а у ключовому, нафтогазовому секторі - удвічі. Промисловість опинилася на межі стагнації (1,2% зростання за січень-квітень), а цивільні галузі почали скорочуватися.
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