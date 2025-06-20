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АНАЛІТИКА

У Греції після штрафу ЄС під слідством опинилися два ексміністри

 

Справа щодо колишніх міністрів сільського господарства Греції Макіса Воррідіса та Лефтеріса Авгенакіса була передана до грецького парламенту після розслідування Європейської прокуратури (EPPO) щодо ймовірного нецільового використання коштів ЄС на сільське господарство.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

У ході розслідування було виявлено можливі порушення в період з 2019 по 2024 рік, пов'язані з деклараціями про пасовища, що, ймовірно, сприяло шахрайству. Хоча докази ще не оцінено, грецьке законодавство вимагає негайного передавання справи до парламенту, якщо до неї можуть бути причетні міністри.

EPPO заявила, що її розслідування зосереджено на організованій мережі шахрайства та корупції, до якої причетні державні службовці грецької агенції з питань сільськогосподарських субсидій. Ворідіс заперечив будь-які правопорушення, стверджуючи, що його дії були законними.

Опозиційні партії ПАСОК і СІРІЗА розкритикували мовчання уряду і попередили про небезпеку затягування парламентських процедур. ПАСОК закликала до повної прозорості, щоб уникнути строків давності, а СІРІЗА назвала частоту корупційних скандалів за правління партії "Нова демократія" "безпрецедентною в Європі" і зажадала від парламенту дотримання справедливості і правди.

Раніше Європейська комісія ухвалила рішення оштрафувати Грецію на 392,2 млн євро через системні порушення у сфері управління сільськогосподарськими субсидіями ЄС у 2016-2023 роках.

У травні уряд Греції оголосив про ліквідацію агентства OPEKEPE - установи, відповідальної за розподіл аграрних субсидій і в центрі корупційного розслідування.

Ключові теги: Греція
 

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