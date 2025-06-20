Японія повертається до довгострокових контрактів на постачання СПГ

Бум у сфері штучного інтелекту, зростання цін на більш чисту енергію й новий національний енергетичний план стимулюють у Японії попит на довгострокові контракти на постачання скрапленого природного газу (СПГ). Про це повідомляє Reuters.

У той час як Китай, найбільший імпортер СПГ у світі, ймовірно, скоротить свій імпорт цього року, Японія, що посідає друге місце за обсягами закупівель, відновлює укладання довгострокових угод, включно з потенційно значущою угодою з Катаром.

Протягом останнього десятиліття імпорт СПГ у Японію знижувався через відновлення роботи атомних електростанцій, зупинених після аварії на Фукусімі, й розширення використання відновлюваних джерел енергії.

Однак, за прогнозами, дата-центри споживатимуть величезні обсяги електроенергії для підтримки розвитку штучного інтелекту. Водночас у 7-му Стратегічному енергетичному плані Японії, опублікованому у лютому, газ визначено як реалістичне перехідне паливо для досягнення національної мети нульових викидів вуглецю до 2050 року та як «важливе джерело енергії навіть після досягнення вуглецевої нейтральності».

«Ми припускали, що споживання електроенергії в Японії буде знижуватись, але зростання кількості дата-центрів змінює цю тенденцію, - зазначив генеральний директор JERA Юкіо Кані. - Якщо ми хочемо оперативно реагувати на потреби дата-центрів, Японії потрібен СПГ. Це одне з нових змін у зовнішньому середовищі».

Зі слів Юкіо Кані, зростання вартості також погіршило перспективи використання альтернативних видів палива, таких як водень і аміак.

«Ще кілька років тому ми розраховували на швидший розвиток виробництва аміаку, але зараз нам доводиться зробити паузу, - сказав він. - Тому за останній рік чи трохи більше ми знову повернулися до СПГ».