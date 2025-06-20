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АНАЛІТИКА

Парламент Нідерландів визнав депортацію кримських татар 1944 року геноцидом

 

Нижня палата парламенту Нідерландів у четвер підтримала клопотання, в якому депортація кримських татар у 1944 році Радянським Союзом визнається геноцидом.

Про це свідчать дані на сайті парламенту Нідерландів, пише "Європейська правда".

У клопотанні депутата Палати представників Нідерландів Дерка Бойсвіка зазначається, що "різні країни визнали масове виселення кримських татар у 1944 році Радянським Союзом геноцидом".

Там також вказується, що з моменту окупації Криму у 2014 році багато кримських татар були безпідставно ув'язнені, зазнали тортур або зникли безвісти, чим "Росія, найімовірніше, продовжила політику геноциду кримських татар".

Палата представників "висловлює свою позицію щодо визнання масової депортації кримських татар у 1944 році за сучасними стандартами геноцидом та засуджує її", а також просить уряд визначити, чи можна визнати геноцид кримських татар, ідеться в клопотанні.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав рішення нижньої палати парламенту Нідерландів, назвавши його "потужним жестом солідарності з кримськотатарським народом, який досі зазнає переслідувань".

"Я дякую Нідерландам за те, що вони стали сьомою країною за межами України, яка визнала цей злочин геноцидом, і закликаю всі інші країни зробити те саме. Це правильний крок", - наголосив він на Х.

Серед іншого, депортацію кримських татар визнали геноцидом парламенти в країнах Балтії, Канаді, Польщі та Чехії.
 

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