Фінансові новини
- |
- 20.06.25
- |
- 15:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврогрупа схвалила рекомендацію щодо запровадження євро в Болгарії
09:05 20.06.2025 |
Єврогрупа, об'єднання міністрів фінансів країн єврозони, у четвер підтримала рекомендацію до Ради Європейського Союзу щодо запровадження євро в Болгарії.
Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, інформує "Європейська правда".
Міністри погодилися з позитивною оцінкою, наданою Європейською комісією та Європейським центральним банком у їхніх звітах про конвергенцію, стосовно виконання Болгарією критеріїв для приєднання до єврозони.
Згідно з рекомендацією, Болгарія має перейти на євро з 1 січня 2026 року.
Це - перший крок у процедурі, в межах якої Рада ЄС ухвалить необхідні юридичні акти, що дозволять країні стати повноцінним членом єврозони та використовувати євро як офіційну валюту вже з наступного року.
Очікується, що Рада міністрів фінансів країн ЄС (Ecofin) затвердить цю рекомендацію 20 червня 2025 року кваліфікованою більшістю голосів.
Водночас має бути схвалено лист від голови ради Ecofin до Європейської ради. Питання про запровадження євро в Болгарії розглядатиметься на саміті Європейської ради 26-27 червня.
Процес завершиться в липні ухваленням трьох правових актів Радою ЄС - після консультацій з Європейським парламентом та Європейським центральним банком. Саме ці акти офіційно відкриють Болгарії шлях до переходу на євро з 1 січня 2026 року.
4 червня Європейська комісія та Європейський центральний банк остаточно схвалили вступ Болгарії в єврозону з 1 січня 2026 року, що зробить її двадцять першим членом цього валютного союзу.
Болгарія планувала запровадити євро з 1 січня 2024 року, та на заваді стала політична нестабільність.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністр нац'єдності Чернишов фігурує в корупційній схемі, яка завдала понад мільярд гривень збитків державі — розслідування УП
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ
|Politico: Єрмак дратує адміністрацію Трампа, у Вашингтоні не бажали з ним зустрічатися
|Суд частково закрив розгляд справи Порошенка щодо санкцій РНБО
|Порошенко наполягає на скасуванні указу про санкції проти нього, бо за 5 місяців підстав не надано
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Британія: пропалестинські активісти увірвались на авіабазу і пошкодили два літаки
|ВПП ООН продовжить підтримку України - Зеленський
|Японія скорочуватиме продаж наддовгих держпаперів
|Росіянам заборонять вивозити золото за кордон
|У Швейцарії нав'язливе переслідування стало кримінальним злочином
|Норвегія обіцяє виконати вимогу НАТО щодо витрат на оборону у 5% від ВВП
Бізнес
|Microsoft Xbox оголосила стратегічне партнерство з AMD — консолі, хмарні сервіси та інше
|Audi відмовилася від плану стати повністю електричним брендом
|Honda провела перший тест власної багаторазової ракети
|Єврокомісія звинуватила AliExpress у поширенні незаконних товарів
|Лише 16% працівників вважають, що ШІ є корисним для їх роботи – дослідження
|Обсяг ринку людиноподібних роботів може зрости до $1,4-1,7 трлн до 2050 р. - UBS
|Альтман: Meta намагалась переманити працівників OpenAI, пропонуючи бонуси до $100 млн