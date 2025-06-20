У ЄС бачать «прогрес» у торгових перемовинах зі США

Комісар ЄС з економічних питань Валдіс Домбровскіс заявив про поступ у переговорах зі США про торгівлю, викликаних рішенням адміністрації Дональда Трампа запровадити тарифи.

Його слова на пресконференції в Люксембурзі в четвер наводить агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

За словами Домбровскіса, Євросоюз продовжує інтенсивні торговельні переговори зі США і "досягає прогресу".

"Ми віддаємо перевагу пошуку взаємоприйнятного рішення і, в певному сенсі, відкладенню цих торговельних напружень", - додав він.

Єврокомісар попередив, що ЄС "готовий вжити заходів для захисту своїх економічних інтересів і бізнесу, якщо не вдасться знайти таке рішення".

ЄС загрожує 50-відсоткове мито на майже весь експорт до США з 9 липня, коли завершиться термін, встановлений Дональдом Трампом для укладання двосторонньої торговельної угоди.

У понеділок Трамп провів свою першу двосторонню зустріч з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, після якої вони доручили своїм командам "прискорити роботу над укладенням хорошої і справедливої угоди".

Принагідно президент США розкритикував Європейський Союз за те, що той не запропонував Вашингтону вигідної торговельної угоди.