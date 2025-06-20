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У ЄС бачать «прогрес» у торгових перемовинах зі США
09:00 20.06.2025 |
Комісар ЄС з економічних питань Валдіс Домбровскіс заявив про поступ у переговорах зі США про торгівлю, викликаних рішенням адміністрації Дональда Трампа запровадити тарифи.
Його слова на пресконференції в Люксембурзі в четвер наводить агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".
За словами Домбровскіса, Євросоюз продовжує інтенсивні торговельні переговори зі США і "досягає прогресу".
"Ми віддаємо перевагу пошуку взаємоприйнятного рішення і, в певному сенсі, відкладенню цих торговельних напружень", - додав він.
Єврокомісар попередив, що ЄС "готовий вжити заходів для захисту своїх економічних інтересів і бізнесу, якщо не вдасться знайти таке рішення".
ЄС загрожує 50-відсоткове мито на майже весь експорт до США з 9 липня, коли завершиться термін, встановлений Дональдом Трампом для укладання двосторонньої торговельної угоди.
У понеділок Трамп провів свою першу двосторонню зустріч з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, після якої вони доручили своїм командам "прискорити роботу над укладенням хорошої і справедливої угоди".
Принагідно президент США розкритикував Європейський Союз за те, що той не запропонував Вашингтону вигідної торговельної угоди.
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