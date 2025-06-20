Удари по Ірану: Трампу нагадали, що дозволити має Конгрес

У США група сенаторів-демократів закликала адміністрацію президента Дональда Трампа не вживати жодних військових заходів проти Ірану без схвалення Конгресу.

"Ми стурбовані нездатністю адміністрації Трампа надати відповіді на фундаментальні питання. За законом, президент повинен проконсультуватися з Конгресом і звернутися за дозволом, якщо він розглядає можливість втягнення країни у війну. Він зобов'язаний надати Конгресу і американському народу стратегію участі США (у конфлікті. - Ред.) в регіоні", - ідеться у заяві групи сенаторів від Демократичної партії, оприлюдненій у середу, 18 червня.

Сенатори вимагають від президента чіткого, детального плану, що окреслює цілі, ризики, вартість і часові рамки будь-якої місії США на Близькому Сході, а також того, як він забезпечить безпечну евакуацію американців, які перебувають під загрозою, з усього регіону.

Сенатори, зокрема, просять Трампа пояснити, якими є правові підстави можливого втручання і якою є поточна оцінка розвідки щодо ядерної програми Ірану, намірів його керівництва та його можливостей. А також те, якою була б мета військогово втручання США у конфлікт Ізраїлю й Ірану. Крім того, сенатори просять президента пояснити, що саме означає його заклик до "беззастережної капітуляції" Ірану.

Трамп поки прямо не заявляв про намір вдарити по Ірану

Нагадаємо, у зв'язку з ескалацією конфлікту між Ізраїлем та Іраном активно обговорюється можливість залучення у нього США. Дональд Трамп сам поки не дає прямої відповіді на запитання, чи це відбудеться.

Однак, за даними ЗМІ, США готуються вдарити по Ірану найближчими днями - Трамп нібито схвалив операцію, очікується тільки його наказ.

19 червня стало відомо, що розвідка США не виявила доказів роботи Ірану над ядерною зброєю.