Сі Цзіньпін - Путіну: Застосування сили не є правильним способом вирішення міжнародних спорів

Голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з правителем Росії Володимиром Путіним стосовно ескалації на Близькому Сході заявив, що застосування сили не є правильним способом вирішення міжнародних спорів.

Про це йдеться в повідомленні МЗС КНР про переговори лідерів двох країн, передає Укрінформ.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що в ході дзвінка Сі висловив Путіну позицію Китаю з приводу ірано-ізраїльського протистояння та сформулював чотири пропозиції для зменшення напруженості, назвавши першим пунктом припиненню вогню та бойових дій.

«Застосування сили не є правильним способом вирішення міжнародних спорів, оскільки це лише посилить ненависть і конфлікти», - заявив лідер Китаю.

За його словами, сторони протистояння, передусім Ізраїль, повинні якомога швидше припинити вогонь, аби уникнути подальшої ескалації та запобігти її переростанню в повномасштабну війну.

Другим пунктом голова КНР назвав забезпечення безпеки цивільного населення, що є червоною лінією у військових конфліктах, яку не можна перетинати в жодному разі, а невибіркове застосування сили є неприйнятним.

«Сторони конфлікту повинні суворо дотримуватися міжнародного права та рішуче уникати заподіяння шкоди мирним жителям», - зазначив він.

Наступні два пункти пропозиції китайського лідера стосуються необхідності діалогу та переговорів як єдиного правильного шляху до тривалого миру, а також вимоги до міжнародної спільноти сприяти миру на Близькому Сході.

«Сі Цзіньпін наголосив, що Китай готовий продовжувати зміцнювати комунікацію та координацію з усіма сторонами, об'єднувати зусилля, підтримувати справедливість та відігравати конструктивну роль у відновленні миру на Близькому Сході», - додали в МЗС КНР.

Китайський лідер неодноразово висловлював Путіну подібні пропозиції і в контексті припинення російсько-української війни, із якими російський диктатор завжди погоджувався. Проте вже за кілька годин Росія завдавала щоразу масованішого і смертоноснішого удару по українських містах, а в Пекіні робили вигляд, що не помічають того, як Путін ігнорує голову КНР і діє в повній протилежності його пропозиціям.