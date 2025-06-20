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Трамп упродовж двох тижнів ухвалить рішення про участь США у війні з Іраном – Білий дім
23:15 19.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп упродовж двох тижнів ухвалить рішення про те, чи завдаватимуть Сполучені Штати ударів по Ірану. Заяву американського президента процитувала на брифінгу речниця Білого дому Керолайн Левітт.
«Виходячи з того факту, що є значна ймовірність переговорів із Іраном, які можуть відбутися або не відбутися в найближчому майбутньому, я ухвалю рішення впродовж найближчих двох тижнів», - передала Левітт слова президента США.
За інформацією The Wall Street Journal, Трамп схвалив план удару США по Ірану, але не віддав остаточного наказу. Президент США повідомив старшим помічникам, що схвалює плани атаки, але поки що утримується від неї, щоб подивитися, чи Тегеран відмовиться від своєї ядерної програми.
17 червня телеканал ABC News повідомляв, що наступні 24 - 48 годин стануть вирішальними для визначення того, чи можливе дипломатичне розв'язання конфлікту з Іраном, чи США доведеться вдатися до військових дій.
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї в телезверненні 18 червня говорив, що американці повинні мати на увазі, що «будь-яке військове втручання проти Ірану, безсумнівно, завдасть їм непоправної шкоди».
47-й президент США вже не вперше говорить про два тижні як про термін, необхідний йому для ухвалення важливих рішень. 12 червня минуло два тижні відтоді, як Дональд Трамп заявив: «Протягом двох тижнів стане ясно, чи водить нас Путін за ніс». Президент США сказав це 28 травня, маючи на увазі розуміння того, чи справді президент РФ Володимир Путін має намір закінчити війну проти України.
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