Іран провів прямі переговори зі США після ударів Ізраїлю — Reuters

Спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф та міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі кілька разів розмовляли телефоном після початку ізраїльських ударів минулого тижня. Вони прагнули знайти дипломатичне розвʼязання конфлікту.

Про це пише Reuters з посиланням на трьох неназваних дипломатів.

За словами співрозмовників агентства, Аракчі заявив, що Тегеран не повернеться до переговорів, якщо Ізраїль не припинить атаки.

Джерела зауважили, що на переговорах коротко обговорили травневу пропозицію США для Тегерана, яка передбачає створення регіонального консорціуму зі збагачення урану за межами Ірану. Цю ідею в країні досі відхиляли.

Телефонні розмови цього тижня були найсуттєвішими прямими переговорами від початку контактів у квітні. Тоді в Омані та Італії двоє політиків обмінювалися короткими фразами, коли зустрічалися один з одним після непрямих перемовин, присвячених ядерному питанню.

Як стверджує регіональний дипломат, близький до Тегерана, Аракчі сказав Віткоффу, що Іран «може виявити гнучкість у ядерному питанні», якщо США тиснутимуть на Ізраїль, аби той припинив війну.

«Аракчі сказав Віткоффу, що Іран готовий повернутися до ядерних переговорів, але не зможе, якщо Ізраїль продовжуватиме бомбардування», - зауважив неназваний європейський дипломат.

Другий регіональний дипломат, який поспілкувався з Reuters, зазначив, що перший дзвінок ініціював саме Вашингтон.