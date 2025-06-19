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У Росії визнали проблеми в економіці: Ми на межі рецесії
17:34 19.06.2025 |
Міністр економічного розвитку Російської Федерації визнав, що охолодження перегрітої російської економіки високими процентними ставками поставило її на межу рецесії.
"За цифрами у нас охолодження. Але ... всі наші цифри - це дзеркало заднього виду. За поточними відчуттями бізнесу, ми взагалі, здається, на межі переходу в рецесію", - цитує слова Максима Решетнікова на економічному форумі в Санкт-Петербурзі агентство "Интерфакс".
За словами міністра, високі відсоткові ставки "демотивують" бізнес інвестувати і кредитні, і власні кошти. Решетніков закликав Центробанк РФ знайти збалансований підхід між боротьбою з інфляцією та стимулюванням зростання.
Глава Банку Росії Ельвіра Набіулліна назвала те, що відбувається в російській економіці, "виходом з перегріву" і сказала, що без зниження інфляції помірних ставок не буде.
Високі ставки сприяють перерозподілу ресурсів у пріоритетні галузі. У російській промисловості зростання давно зосереджено у ВПК, а цивільні галузі стагнували із середини 2023 року.
6 червня Центробанк РФ знизив ключову ставку на цілий відсотковий пункт - до 20% річних. Зниження ставки стало наслідком тиску на главу ЦБ Ельвіру Набіулліну з боку російського уряду.
Міністр фінансів Антон Силуанов на питання про процес охолодження економіки РФ відповів: "У нас зараз, я сказав би, похолодання, але за похолоданням завжди настає літо".
Тим часом у першому кварталі 2025-го ВВП РФ скоротився до попереднього кварталу навіть із поправкою на сезонність, свідчать дані Росстату. Аналітики оцінюють зниження ВВП від 0,5% до 1,5%, допускаючи спад і в другому кварталі.
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