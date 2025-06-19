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АНАЛІТИКА

Автомобілі у США подорожчають у середньому на $1,76 тис. через мита - AlixPartners

 

Автомобілі на ринку США подорожчають у середньому на $1,76 тис. через введені президентом Дональдом Трампом мита, вважає консалтингова компанія AlixPartners.

За її прогнозами, автовиробники перекладуть на покупців 80% вартості мит.

General Motors і Ford Motor раніше заявили, що оцінюють пов'язані з митами витрати в $5 млрд і $2,5 млрд відповідно цього року, проте частково компенсують їх за рахунок коригування цін.

Через підвищення цін продаж автомобілів у США в найближчі три роки скоротиться приблизно на мільйон одиниць, заявив журналістам глава напряму світового автомобільного ринку в AlixPartners Марк Вейкфілд.

При цьому у 2030 році вони становитимуть 17 млн од., що на мільйон більше, ніж у 2024 році, очікує компанія. Вона вважає, що мита знижуватимуться мірою укладення торговельних угод США з іншими країнами.

За її прогнозами, мита на автомобілі зрештою впадуть до 7,5% з 20%, на автокомпоненти - до 5%, а у випадку з продукцією, що підпадає під угоду з Мексикою і Канадою, будуть ще нижчими.

"Навряд чи ця тарифна стіна буде вічною", - зазначив Вейкфілд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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