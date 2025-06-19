Парламент Фінляндії схвалив вихід із договору про заборону протипіхотних мін

Парламент Фінляндії 19 червня проголосував за вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін, на тлі занепокоєння щодо військової загрози з боку сусідньої Росії.

Рішення ухвалили переважною більшістю голосів: 157 голосів «за» і 18 «проти».

Міністр оборони Антті Хяккянен заявив, що рішення парламент «надсилає чіткий сигнал про те, що Фінляндія діє швидко і рішуче налаштована зміцнювати свій оборонний потенціал». Фінляндія має спільний кордон із Росією протяжністю близько 1300 кілометрів.

Очікується, що президент Фінляндії схвалить це рішення найближчим часом, і воно набуде чинності через шість місяців після того, як Фінляндія офіційно повідомить про це Організацію Об'єднаних Націй.

Генсекретар ООН Антоніу Ґутерріш раніше цього тижня заявив, що «серйозно стурбований нещодавніми оголошеннями і кроками, вжитими кількома державами-членами, щодо виходу з Конвенції про заборону протипіхотних мін». Він закликав «негайно припинити» такі кроки.

У відповідь на це міністр оборони Фінляндії заявив, що метою виходу з угоди є захист цивільного населення і мінімізація втрат людських життів.

«Захист від російської загрози є пріоритетом», - додав він.

Цієї весни Естонія, Литва, Латвія і Польща також оголосили про плани вийти з договору, заявивши, що «військові загрози для країн НАТО, що межують з Росією і Білоруссю, за останні роки значно посилилися, тому важливо посилити стримування й обороноздатність країн».

Фінляндія у грудні минулого року заявила, що розглядає можливість виходу з Оттавського договору у відповідь на використання Росією протипіхотних мін під час війни в Україні.

Вихід з Оттавського договору, до якого приєдналося понад 160 держав, дозволить країнам створити запас протипіхотних мін. Серед 36 країн, які не підписали Оттавський договір, - Росія, США і Китай.