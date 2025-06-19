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АНАЛІТИКА

Роль долара в резервах центробанків зменшилась - голова ЄЦБ

 

Роль долара, як резервної валюти у центральних банках дещо зменшилась, тоді як євро зберігає стабільний показник у 20%, наголосила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард.

"Очевидною основною резервною валютою є долар, роль якого як резервної валюти для центральних банків з часом дещо зменшилася", - сказала голова ЄЦБ під час ІХ Щорічної дослідницької конференції "Економічна та фінансова інтеграція у світі збурень та фрагментації" у Києві.

За її словами, це друга за величиною резервна валюта в світі, якщо не брати до уваги золото, яке значно зросло у ціні.

Лагард зазначила, що станом на зараз частка долара в резервах складає 58% і ця ситуація найближчим часом не зміниться.

"Щодо ролі євро, я стверджую, що, перш за все, він зберіг свою роль резервної валюти в центральних банках, близько 20%", - додала вона.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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