Роль долара в резервах центробанків зменшилась - голова ЄЦБ

Роль долара, як резервної валюти у центральних банках дещо зменшилась, тоді як євро зберігає стабільний показник у 20%, наголосила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард.

"Очевидною основною резервною валютою є долар, роль якого як резервної валюти для центральних банків з часом дещо зменшилася", - сказала голова ЄЦБ під час ІХ Щорічної дослідницької конференції "Економічна та фінансова інтеграція у світі збурень та фрагментації" у Києві.

За її словами, це друга за величиною резервна валюта в світі, якщо не брати до уваги золото, яке значно зросло у ціні.

Лагард зазначила, що станом на зараз частка долара в резервах складає 58% і ця ситуація найближчим часом не зміниться.

"Щодо ролі євро, я стверджую, що, перш за все, він зберіг свою роль резервної валюти в центральних банках, близько 20%", - додала вона.