Торік в Ірані стратили 975 людей, що є найвищим показником з 2015 року - ООН

Минулого року в Ірані страти виконувалися «тривожними темпами»: було вбито щонайменше 975 осіб.

Про це йдеться у звіті генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, представленого заступницею комісара ООН з прав людини Нада Аль-Нашиф, повідомляє АР, передає Укрінформ.

У звіті йдеться, що число в 975 осіб, страчених у 2024 році, перевищили дані про 834 особи у 2023 році, що стало найвищим показником страт з 2015 року. Чотири страти були проведені публічно. Іран проводить страти через повішення.

Згідно з доповіддю, 52% страчених були засуджено за злочини, пов'язані з наркотиками, 43% - за вбивства, 2% - за сексуальні злочини та 3% - за злочини, пов'язані з безпекою.

Кількість страчених жінок також зросла: у 2024 році було страчено щонайменше 31 жінку, що на 22 більше, ніж у 2023 році. Серед цих 31 жінки - 19, як повідомляється, були страчені за вбивство, у тому числі дев'ять - за вбивство своїх чоловіків у випадках, пов'язаних із домашнім насильством, примусовим шлюбом або дитячим шлюбом.

Серед страчених також були жінки та чоловіки, які брали участь у протестах, які пройшли у вересні 2022 року після смерті 22-річної Махси Аміні, яку заарештувала іранська поліція моралі та звинуватила в неправильному носінні головного убору.

У звіті також зазначено, що непропорційно велика кількість страчених належала до нацменшин Ірану: серед страчених минулого року було щонайменше 108 белуджських в'язнів і 84 курдських в'язні. Також зазначається, що щонайменше 31 особа, включаючи політичних дисидентів, була страчена за злочини, пов'язані з національною безпекою, такі як шпигунство на користь Ізраїлю.

Що стосується прав на свободу вираження поглядів, об'єднання та мирних зібрань, у звіті зазначено, що у 2024 році щонайменше 125 журналістів були притягнуті до відповідальності за свою роботу. У звіті також зазначено, що щонайменше 40 журналісток були притягнуті до відповідальності або викликані до суду за свої репортажі.