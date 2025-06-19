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АНАЛІТИКА

У Єврокомісії закликали зменшити кількість рішень ЄС, прийняття яких потребує одностайності

 

Щоб забезпечити динамічність процесу розширення, ЄС має внести доповнення в основоположні Угоди спільноти та зменшити кількість рішень у форматі Ради ЄС, які потребують одностайного ухвалення.

Про це у Страсбурзі під час виступу на пленарному засіданні Європейського парламенту заявила єврокомісарка з питань досліджень та інновацій Єкатерина Захарієва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Глобальний баланс сил швидко змінюється, що кидає виклик нашим демократичним цінностям й інституціям. Російська агресивна війна проти України є суворим нагадуванням про важливість розширення. Зараз, як ніколи раніше, більший і за розміром та сильніший ЄС є стратегічним імперативом, це очевидно відповідає інтересами ЄС», - заявила представниця Єврокомісії.

Вона наголосила, що як ЄС, так і його майбутні країни-члени мають бути готовими до цього кроку, коли прийде час для розширення. У березні минулого року Єврокомісія ухвалила перший огляд політики перед розширенням, що охоплює чотири напрями: цінності, політика, бюджет та система управління.

На основі цього документа у червні 2024 року Єврокомісія ухвалила дорожню карту з підготовки до розширення та визначила додаткові сектори пріоритетної уваги у цьому контексті, включаючи верховенство права, єдиний ринок, продовольчу безпеку, оборону, клімат і енергетику, міграцію, соціальний та територіальний розвиток регіонів тощо.

Єврокомісарка нагадала, що інституційна реформа ЄС та питання щодо зміни Угод ЄС були ключовими для парламенту попереднього складу. В листопаді 2023 року Європарламент вже ухвалив резолюцію, яка містить пропозиції змін і доповнень до Угод ЄС, які могли б бути корисними для усього Євросоюзу.

«Для того, щоб підготуватися до розширення, ми маємо дослідити всі варіанти, починаючи з використання повного потенціалу діючих Угод. Єврокомісія переконана, що ми маємо поширити використання (принципу) кваліфікованої більшості під час голосування в Раді ЄС у деяких сферах та відходити від одностайності. Це означає активацію певних винятків. Позиція Єврокомісії є добре відомою: якщо ЄС хоче відігравати свою роль швидко, ефективно та у стратегічному вимірі, нам потрібно зменшити кількість рішень, прийняття яких потребує одностайності», - підкреслила Захарієва.

При цьому вона визнала необхідність враховувати чутливість, яку це питання має для деяких країн-членів, та висловила готовність Єврокомісії до конструктивного діалогу з Радою ЄС і Європейським парламентом у питанні щодо змін у порядку застосування консенсусу у рішеннях ЄС.

Як повідомлялося, Україна і Молдова виконали всі умови для відкриття переговорів про вступ до Європейського Союзу за кластерами "Фундаментальні сфери", "Внутрішній ринок" та "Зовнішні відносини".

Раніше єврокомісарка з розширення Марта Кос заявляла, що, за збереження поточного темпу переговорного процесу, є можливим відкрити всі кластери у переговорах з Україною щодо входження до ЄС до осені поточного року.

Разом з цим, переговорний процес з Україною щодо розширення, який потребує консенсусних рішень у форматі Ради ЄС, послідовно блокується Угорщиною, Європейський Союз обговорює способи обійти використання вето Угорщиною щодо початку переговорів з Україною.
Ключові теги: ЄС
 

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