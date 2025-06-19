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АНАЛІТИКА

В Аргентині викрили групу російських шпигунів, пов’язану з Пригожиним

 

Національна розвідувальна служба Аргентини (SIDE) виявила шпигунську групу росіян, які проживали в країні і у співпраці з аргентинцями займалися створенням мережі впливу на користь Москви.

Про це повідомляє La Derecha Diario, передає Укрінформ.

Розслідування стосується організації під назвою «La Compañía», яку пов'язують з загиблим Євгеном Пригожиним, та із так званим «Проєктом Лахта», відомим своїми глобальними дезінформаційними кампаніями.

За словами речника президента Аргентини Мануель Адорні, шпигунська група пов'язана з геополітичними інтересами Кремля, займалася дезінформацією та маніпулюванням громадською думкою.

Основним завданням осередку було проведення кампаній з дезінформації та впливу, спрямованих проти Аргентини. Учасники групи також займалися створенням та розповсюдженням контенту в соцмережах, а також намагалися впливати на діяльність місцевих громадських організацій, фондів та неурядових структур.

«Метою La Compañía є формування групи осіб, лояльних до інтересів Росії», - заявив Адорні.

У цій схемі, як стверджують аргентинські спецслужби, брав участь громадянин Росії Лев Андряшвілі, який мешкає в Аргентині. Він відповідав за фінансування мережі та встановлення зв'язків із місцевими активістами. Його соратницею виступала дружина, Ірина Яковенко, також громадянка Росії та резидент Аргентини.

Наразі розслідування триває, і, як повідомляється, не виключено, що до нього можуть бути причетні інші особи.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно ЗМІ повідомляли, що Росія роками використовувала Бразилію як майданчик для підготовки своїх шпигунів, які під вигаданими іменами шпигували за країнами Заходу.

Також CNN з посиланням на свої джерела писала, що Росія розглядає переговори з адміністрацією Трампа про відновлення дипломатичної присутності в США як можливість відновити свою мережу шпигунів на Заході.
 

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