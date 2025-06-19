Китай розширив політику нульових мит для всіх найменш розвинених країн

Китай повідомив Світовій організації торгівлі (СОТ) про розширення своєї політики нульових мит та скасування мит для 100% імпорту з усіх найменш розвинених країн, які підтримують дипломатичні відносини з Пекіном.

Про це йдеться у повідомленні Держради (уряду) КНР, передає Укрінформ.

Китайська делегація на засіданні СОТ у Женеві в середу також проінформувала членів організації про нещодавнє рішення уряду КНР поширити режим нульових мит на всі товари з усіх 53-х африканських країн, які мають дипвідносини з Китаєм.

На додаток до ініціативи нульових тарифів, Китай пообіцяв найменш розвиненим країнам (НРК) Африки надати сприяння доступу їхніх товарів на свій ринок та збільшенню кількості й охоплення програм підвищення кваліфікації і технічної підготовки для їхніх громадян.

Представники КНР на засіданні СОТ заявили, що такі заходи мають на меті створення нових можливостей для розвитку й підтримки зростання африканських країн та НРК, а також сприятимуть стабільності світової торгівлі.

«На тлі тривалої турбулентності в міжнародній торгівлі Китай закликав усіх членів СОТ спільно підтримувати вільний та відкритий міжнародний економічний і торговельний порядок, а також сприяти інклюзивній та універсально вигідній глобалізації», - ідеться у повідомленні.

У ньому зауважується, що оголошені китайською стороною заходи були широко схвалені членами СОТ, а представники НРК, африканських та інших країн закликали більше держав-учасниць організації пропонувати цільову преференційну політику для просування сталого розвитку глобальної торгівлі.

За класифікацією ООН, до списку найменш розвинених країн, який переглядається кожні три роки, сьогодні входять 44 найбідніші держави світу з низьким рівнем доходу, які стикаються з серйозними структурними перешкодами для сталого розвитку. Вони дуже вразливі до економічних та екологічних потрясінь і мають низький рівень людських ресурсів, тому користуються виключним доступом до певних міжнародних заходів підтримки, зокрема у сферах допомоги в розвитку та торгівлі.

Найбільше таких країн розташовані в Африці - 32, в Азії їх вісім, три - в Тихоокеанському регіоні та одна в Карибському басейні.