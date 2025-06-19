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АНАЛІТИКА

Україна приєднається до єдиної роумінгової зони ЄС з 2026 року, - Федоров

 

Україна може приєднатись до єдиного європейського роумінгового простору Roam like at home (RLAH) з 2026 року, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації (Мінцифри) Михайло Федоров.

"Роумінг без кордонів: Україна зможе приєднатися до єдиної роумінгової зони ЄС з 2026 року. Європейська комісія направила до Ради ЄС пропозицію щодо приєднання України до політики Roam like at Home з 1 січня 2026 року. Тепер очікуємо на рішення Ради ЄС. Після його ухвалення українці в ЄС і європейці в Україні зможуть користуватися мобільним зв'язком без додаткових витрат на постійній основі - як удома", - написав Федоров у фейсбук в середу.

За його словами, телеком-сфера стане першим сектором, на який поширюватимуться правила внутрішнього ринку ЄС. Це ключовий крок до цифрової інтеграції з Європою, підкреслив очільник Мінцифри.

Федоров нагадав, що з 2022 року українці в Європі можуть користуватися тарифами українських мобільних операторів без додаткової сплати за роумінг - завдяки тимчасовим спільним домовленостям між операторами України та ЄС. 10 липня 2024 року термін дії Спільної заяви (Joint Statement), згідно з якою українці за кордоном і європейці в Україні можуть користуватися послугами доступного роумінгу була продовжена на один рік (12 місяців).

Як відомо, на початку червня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12150, який є останньою вимогою для приєднання України до єдиного європейського роумінгового простору Roam like at home (RLAH).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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