ЄС спробує отримати більше з російських активів?

Європейський Союз збирається витягти сотні мільярдів додаткових євро із заморожених російських активів, перемістивши їх в більш ризикований інвестиційний фонд.

Про це з посиланням на європейських чиновників пише Politico.

"Європейський Союз прагне отримати додаткові мільярди євро із заморожених російських активів, перевівши їх у більш ризиковані інвестиції - за допомогою плану, який дозволить збільшити допомогу Україні і уникнути звинувачень у крадіжці грошей Москви", - говориться у статті.

Керівництво ЄС розглядає можливість перевести майже 200 мільярдів євро заморожених російських держактивів, що зберігаються в Бельгії, в новий, більш ризикований інвестиційний фонд, який виплачуватиме вищі відсотки, повідомили Politico чотири чиновники, обізнані з перебігом процесу.

Активи були заморожені у 2022 році у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Проте повна конфіскація може призвести до юридичних і фінансових наслідків. ЄС сподівається, що, витративши лише відсотки і залишивши основний капітал недоторканим, він зможе уникнути звинувачень у порушенні міжнародного права.

"Члени групи промислово розвинених країн G7 минулого року погодилися надати Україні 45 мільярдів євро, отриманих від інвестування іммобілізованих суверенних активів. Однак частка ЄС у розмірі 18 мільярдів євро в кредиті G7 буде повністю виплачена до кінця року, що ставить питання про те, як Україна буде продовжувати задовольняти свої потреби у фінансуванні у 2026 році", - зазначено у публікації.