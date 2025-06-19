Фінансові новини
- |
- 19.06.25
- |
- 13:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЦБ Швейцарії очікувано знизив ставку до нульового рівня
13:09 19.06.2025 |
Швейцарський національний банк (SNB, центробанк країни) за підсумками засідання, що завершилося в четвер, знизив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів - до 0% річних.
Рішення збіглося з консенсус-прогнозом аналітиків, підготовленим Trading Economics.
ЦБ зменшив ставку за підсумками шостого засідання поспіль, до мінімуму з 2022 року, на тлі уповільнення інфляції в країні. Споживчі ціни у Швейцарії в травні знизилися на 0,1% у річному порівнянні.
Оновлений прогноз SNB передбачає, що середня інфляція в країні у 2025 році становитиме 0,2%, у 2026 році - 0,5%, у 2027 році - 0,7%. Прогноз ґрунтується на припущенні, що ставка залишатиметься на нульовому рівні.
ЦБ очікує уповільнення темпів зростання ВВП Швейцарії приблизно до 1-1,5% у поточному і наступному році. У першому кварталі 2025 року економіка країни зросла на 0,5% порівняно з попереднім кварталом і на 2% порівняно з порівнянним періодом 2024 року.
Регулятор відзначив погіршення перспектив світової економіки на тлі підвищеної напруженості в міжнародних торговельних відносинах.
SNB проводить засідання з питання грошово-кредитної політики один раз на квартал, наступне призначено на 25 вересня.
Швейцарська національна валюта зміцнюється після оголошення рішення SNB. Станом на 11:23 кч франк торгується по $1,2231, з підвищенням на 0,15% від рівня закриття середи. Курс євро до франка знизився на 0,19% - до 0,9384 франка за євро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада ухвалила законопроєкт про множинне громадянство
|Карні оприлюднив власну заяву як головуючий на G7 замість спільної заяви лідерів - ЗМІ
|Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на понад 2 млрд доларів
|Канада оголосила деталі нових масштабних санкцій проти Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС спробує отримати більше з російських активів?
|ЦБ Швейцарії очікувано знизив ставку до нульового рівня
|ЗМІ: генеральний прокурор Британії оцінює законність дій Ізраїлю в Ірані
|Експортна відлига: Китай схвалив ліцензії на експорт критичних металів
|Уряд Чехії пережив вотум недовіри після біткоїн-скандалу
|Уряд Швеції схвалив збільшення витрат на оборону
Бізнес
|Альтман: Meta намагалась переманити працівників OpenAI, пропонуючи бонуси до $100 млн
|В Україні розпочали розроблення власної мовної ШІ-моделі. Її представлять до кінця року
|Техногіганти хочуть 10 років без правил для ШІ в США
|Соцмережі стають основним джерелом новин для людей по всьому світу — дослідження
|Новий стандарт NFC полегшить використання безконтактних платежів
|Мобільна NVIDIA RTX 5050 продуктивна майже як 4060, — Geekbench
|WSJ: OpenAI свариться з Microsoft та готова на «ядерний варіант» розриву партнерства