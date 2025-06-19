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АНАЛІТИКА

ЦБ Швейцарії очікувано знизив ставку до нульового рівня

 

Швейцарський національний банк (SNB, центробанк країни) за підсумками засідання, що завершилося в четвер, знизив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів - до 0% річних.

Рішення збіглося з консенсус-прогнозом аналітиків, підготовленим Trading Economics.

ЦБ зменшив ставку за підсумками шостого засідання поспіль, до мінімуму з 2022 року, на тлі уповільнення інфляції в країні. Споживчі ціни у Швейцарії в травні знизилися на 0,1% у річному порівнянні.

Оновлений прогноз SNB передбачає, що середня інфляція в країні у 2025 році становитиме 0,2%, у 2026 році - 0,5%, у 2027 році - 0,7%. Прогноз ґрунтується на припущенні, що ставка залишатиметься на нульовому рівні.

ЦБ очікує уповільнення темпів зростання ВВП Швейцарії приблизно до 1-1,5% у поточному і наступному році. У першому кварталі 2025 року економіка країни зросла на 0,5% порівняно з попереднім кварталом і на 2% порівняно з порівнянним періодом 2024 року.

Регулятор відзначив погіршення перспектив світової економіки на тлі підвищеної напруженості в міжнародних торговельних відносинах.

SNB проводить засідання з питання грошово-кредитної політики один раз на квартал, наступне призначено на 25 вересня.

Швейцарська національна валюта зміцнюється після оголошення рішення SNB. Станом на 11:23 кч франк торгується по $1,2231, з підвищенням на 0,15% від рівня закриття середи. Курс євро до франка знизився на 0,19% - до 0,9384 франка за євро.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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