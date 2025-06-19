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Експортна відлига: Китай схвалив ліцензії на експорт критичних металів
12:47 19.06.2025 |
Китай підтвердив, що схвалив "певну кількість" заявок на експорт рідкісних земель.
Про це пише Reuters.
Міністерство торгівлі Китаю у четвер заявило, що країна схвалила "певну кількість" заявок на отримання ліцензій для експорту рідкісноземельних елементів.
Водночас китайська сторона відмовилась надати деталі - зокрема, загальну кількість заявок, які отримали дозвіл, а також інформацію про те, чи отримали доступ до ресурсів компанії зі США.
"Китай продовжуватиме посилювати процес затвердження заявок, що відповідають вимогам, і готовий ще більше посилити комунікацію та діалог з відповідними країнами щодо експортного контролю", - заявив речник міністерства Хе Ядон.
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