Експортна відлига: Китай схвалив ліцензії на експорт критичних металів

Китай підтвердив, що схвалив "певну кількість" заявок на експорт рідкісних земель.

Про це пише Reuters.

Міністерство торгівлі Китаю у четвер заявило, що країна схвалила "певну кількість" заявок на отримання ліцензій для експорту рідкісноземельних елементів.

Водночас китайська сторона відмовилась надати деталі - зокрема, загальну кількість заявок, які отримали дозвіл, а також інформацію про те, чи отримали доступ до ресурсів компанії зі США.

"Китай продовжуватиме посилювати процес затвердження заявок, що відповідають вимогам, і готовий ще більше посилити комунікацію та діалог з відповідними країнами щодо експортного контролю", - заявив речник міністерства Хе Ядон.