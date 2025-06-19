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Уряд Чехії пережив вотум недовіри після біткоїн-скандалу
12:34 19.06.2025 |
Уряд премʼєр-міністра Чехії Петра Фіали у середу пережив четверту спробу висловити йому недовіру, яка цього разу була повʼязана з біткоїн-скандалом довкола його соратника і колишнього міністра юстиції Павла Блажека.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky.
Чеські депутати проголосували за вотум довіри уряду ввечері в середу після приблизно 34 годин дебатів, які тривали два дні.
Більшість часу дискусія точилася навколо взаємних звинувачень уряду та опозиції Чехії в тому, хто з них більш некомпетентний.
За недовіру проголосували 94 депутати опозиційних партій - ANO експремʼєра Андрея Бабіша, ультраправа SPD і Партія піратів, яка з минулого року перебуває в опозиції.
Для оголошення вотуму недовіри потрібен був щонайменше 101 голос. На підтримку уряду, за підрахунками Novinky, голосували 98 депутатів чинної коаліції.
Нагадаємо, приводом для вотуму недовіри став так званий "біткоїн-скандал", що розгорівся після продажу Міністерством юстиції Чехії біткоїнів сумнівного походження на майже мільярд чеських крон.
Інцидент коштував посади міністра юстиції Павелу Блажеку - близькому соратнику Фіали - і відбувся за лічені місяці до парламентських виборів у Чехії, де наразі лідирує ANO.
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