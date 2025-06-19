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Уряд Швеції схвалив збільшення витрат на оборону
12:29 19.06.2025 |
У четвер, 19 червня, уряд Швеції одноголосно схвалив збільшення витрат на оборону.
Про це йдеться у заяві, яку опублікувало Міністерство оборони країни, передає "Європейська правда".
Уряд Швеції разом з усіма парламентськими партіями досяг домовленості про безпрецедентне збільшення оборонного бюджету країни.
Основною метою є досягнення нового орієнтиру НАТО - 3,5% ВВП на оборону. Вперше в історії Швеції значна частина цього зростання фінансуватиметься коштом тимчасових державних запозичень.
Якщо НАТО також погодиться на додаткову ціль у 1,5% ВВП для ширших інвестицій у сферу безпеки та оборони - Швеція має досягти і цієї мети.
Фінансування нових витрат на військову та цивільну оборону дозволить тимчасове відхилення від цільових фіскальних показників на 2026-2034 роки. Загальна межа приросту боргу - 300 млрд крон, з яких до 50 млрд піде на інфраструктуру, резерви продуктів, пального та ліків.
У заяві наголосили, що допомога Україні не включена в ліміт боргового фінансування і фінансуватиметься окремо.
Також Швеція зобов'язується повернутися до збалансованого бюджету до 2035 року, а "якір" держборгу залишиться на рівні 35% ВВП.
Окрім зростання фінансування, угода передбачає розширення чисельності збройних сил країни, закупівлю обладнання, підвищення боєготовності, створення резервів, збільшення навчань, і розвиток оборонної промисловості.
Також угода передбачає зміцнення ключових інфраструктур, підтримку життєво важливих функцій держави, а також забезпечення стійкості суспільства до криз. Окрім цього, до неї увійдуть інвестиції в дослідження, особливо подвійного призначення, та технології у сфері оборони, включаючи космос, визнаються пріоритетними.
"Це історичне рішення, яке зробить безпечнішими і Швецію, і НАТО. Тепер усі - від уряду до сил оборони - повинні докласти максимум зусиль для швидкого нарощування спроможностей", - заявив міністр оборони Пол Йонсон.
Восени 2025 року планується новий раунд консультацій щодо оборонної політики. У бюджеті на 2026 рік уряд представить нові пропозиції щодо фінансування оборони й допомоги Україні, а до 2030 року має бути зроблено нову оцінку безпекової ситуації.
Раніше прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підтвердив плани збільшити оборонні витрати країни до 5% ВВП.
На саміті у Гаазі лідери країн НАТО готуються ухвалити рішення про збільшення оборонних витрат до 5% від ВВП. Частину цих витрат дозволять спрямовувати на підтримку України, що може істотно посилити обороноздатність українських Сил оборони.
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