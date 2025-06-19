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АНАЛІТИКА

Руанда та Конго підписали мирну угоду

 

У середу уряди Руанди та Демократичної Республіки Конго підписали через свої технічні делегації текст мирної угоди між обома країнами, повідомляє Державний департамент США, який виступив посередником у переговорах.

Зазначається, що міністерське підписання очікується 27 червня.

Американська влада зазначила, що нинішнє підписання є підготовчим етапом до офіційної церемонії за участі міністрів, свідком якої стане держсекретар США Марко Рубіо.

Згідно з повідомленням, угода ґрунтується на "Декларації принципів" від 25 квітня та була результатом триденних "конструктивних діалогів щодо політичних, безпекових і економічних інтересів".

Угода передбачає дотримання принципу територіальної цілісності, заборону бойових дій, розведення сил, роззброєння та умовну інтеграцію недержавних збройних формувань. Крім того, передбачені кроки з повернення біженців і внутрішньо переміщених осіб, а також плани з економічної інтеграції регіону.

Як повідомлялось, війна між двома країнами загострилася наприкінці січня, коли повстанське угруповання M23, що діє на сході ДР Конго за підтримки Руанди, захопило стратегічне місто Гома - столицю провінції Північне Ківу. У лютому бойовики також зайняли Букаву - столицю сусіднього Південного Ківу. Обидві провінції відомі своїми багатими покладами корисних копалин.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Конго
 

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