Австралія вперше запровадила санкції проти тіньового флоту Росії

Австралія вперше запровадила санкції проти тіньового флоту РФ, зокрема на 60 суден, які за даними уряду країни, Росія використовує для обходу міжнародних санкцій і фінансування війни проти України, йдеться у пресрелізі Міністерства закордонних справ Австралії.

"Діючи з використанням шахрайських схем, включно зі зміною прапора, вимкненням систем стеження і роботою з неналежним страхуванням, тіньовий флот дає змогу здійснювати незаконну торгівлю російською нафтою та іншими санкційними товарами. Ці санкції підтверджують незмінну прихильність Австралії забезпеченню того, щоб Росія і ті, хто сприяє її незаконному вторгненню в Україну, понесли покарання", - йдеться в заяві МЗС Австралії.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак написав, що обмеження стосуватимуться доступу суден до портів, їхнього страхування та обслуговування.

"Це рішення - частина спільних дій із нашими партнерами: Канадою, Великою Британією, ЄС. Разом ми продовжуємо позбавляти Ф ресурсів, які вона направляє на війну. Дякую уряду Австралії за чітку позицію і незмінну підтримку України", - додав Єрмак.