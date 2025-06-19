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Австралія вперше запровадила санкції проти тіньового флоту Росії
10:57 19.06.2025 |
Австралія вперше запровадила санкції проти тіньового флоту РФ, зокрема на 60 суден, які за даними уряду країни, Росія використовує для обходу міжнародних санкцій і фінансування війни проти України, йдеться у пресрелізі Міністерства закордонних справ Австралії.
"Діючи з використанням шахрайських схем, включно зі зміною прапора, вимкненням систем стеження і роботою з неналежним страхуванням, тіньовий флот дає змогу здійснювати незаконну торгівлю російською нафтою та іншими санкційними товарами. Ці санкції підтверджують незмінну прихильність Австралії забезпеченню того, щоб Росія і ті, хто сприяє її незаконному вторгненню в Україну, понесли покарання", - йдеться в заяві МЗС Австралії.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак написав, що обмеження стосуватимуться доступу суден до портів, їхнього страхування та обслуговування.
"Це рішення - частина спільних дій із нашими партнерами: Канадою, Великою Британією, ЄС. Разом ми продовжуємо позбавляти Ф ресурсів, які вона направляє на війну. Дякую уряду Австралії за чітку позицію і незмінну підтримку України", - додав Єрмак.
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