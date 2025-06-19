У SpaceX сталася чергова аварія – ракета Super Heavy вибухнула під час тесту на стартовому майданчику

Під час статичного випробування ракети-носія Super Heavy на стартовому майданчику Starbase в Техасі сталася велика аварія - ракета вибухнула, утворивши величезну вогняну кулю. Подія відбулася близько 23:01 за місцевим часом та 07:01 за київським часом.









За інформацією місцевої пожежної служби Brownsville Fire Department, на території випробувального полігону спалахнули масштабні пожежі. Рятувальники досі борються з вогнем, хоча з моменту загоряння минула вже понад година. Повідомлень про постраждалих наразі немає.

Також нагадаємо, що в кінці травня 2025 року SpaceX втратила корабель Starship і та ракету-носій Super Heavy під час дев'ятого тестового запуску. Команда повідомила тоді, що запуск надав важливі дані для подальшого вдосконалення конструкції й програмного забезпечення.

Представники SpaceX поки не надали офіційного коментаря, але попередні подібні інциденти компанія розглядала як важливі експериментальні уроки на шляху до створення повністю багаторазових космічних систем.

SpaceX прокоментувала інцидент.

"У середу, 18 червня, приблизно о 23:00 за центральним часом США, прототип Starship, що готувався до десятого випробувального польоту, зазнав серйозної аварії під час тесту на стартовому майданчику Starbase. Протягом усієї операції навколо майданчика підтримувалася безпечна зона, і всі працівники перебувають у безпеці. Наразі команда Starbase спільно з місцевою владою активно працює над забезпеченням безпеки тестового майданчика та прилеглої території. Для мешканців навколишніх районів немає жодної загрози, однак ми просимо утриматися від спроб наблизитися до зони, поки тривають роботи з ліквідації наслідків" - йдеться у заяві.