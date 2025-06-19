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В НАТО оприлюднили план саміту в Гаазі: триватиме суттєво менше доби
10:27 19.06.2025 |
Саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі, пройде у суттєво скороченому форматі і триватиме менш ніж добу.
Це випливає з графіка, який публікує пресслужба Альянсу, повідомляє "Європейська правда".
Згідно з графіком, лідери країн-членів НАТО почнуть прибувати на саміт увечері 24 червня: програма розпочнеться з вечері, яку організовують король Нідерландів Віллем-Александр і його дружина Максима.
Того ж дня запланована робоча вечеря Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ під головуванням генерального секретаря Марка Рютте.
Також увечері 24 червня відбудеться робоча вечеря Північноатлантичної ради в рамках засідання міністрів оборони. Головуватиме на ній очільник Міноборони Нідерландів.
На 25 червня заплановані засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав і урядів, а о 14:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом) відбудеться пресконференція Марка Рютте.
Таким чином уся програма саміту вкладена у менш ніж добу.
Як раніше повідомляла "Європейська правда", програма цьогорічного саміту НАТО була навмисне скорочена, аби підлаштуватись під президента США Дональда Трампа.
Відомо, що президент України Володимир Зеленський запрошений на офіційну вечерю для лідерів НАТО, яку ввечері 24 червня прийме король Нідерландів.
Але на тлі все меншої зацікавленості Трампа у вирішенні війни в Україні деякі українські посадовці, за даними ЗМІ, сумніваються в доцільності візиту президента Зеленського на саміт НАТО.
Водночас ЗМІ повідомляють, що український президент поки планує особисто взяти участь у саміті НАТО.
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