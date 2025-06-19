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У Трампа закликали Верховний суд не форсувати рішення щодо мит
09:31 19.06.2025 |
Білий дім закликав не пришвидшувати судовий процес щодо спірних мит на імпорт за позовом двох приватних підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Верховного суду з проханням відхилити клопотання про пришвидшений розгляд справи щодо запроваджених раніше масштабних імпортних мит.
У Білому домі наголошують, що суддям слід надати більше часу для проходження всіх процесуальних етапів у нижчих інстанціях.
Зазначене подання було подане наступного дня після того, як два сімейні підприємства - Learning Resources Inc. та hand2mind Inc. - звернулися до суду з проханням винести рішення за прискореною процедурою, без очікування вердикту федерального апеляційного суду.
Компанії запропонували, щоб питання було розглянуто до початку літніх канікул Верховного суду, які стартують орієнтовно за два тижні.
В поданій у середу семисторінковій відповіді, Генеральний прокурор США Джон Завер підкреслив, що позивачі "не навели достатніх підстав для настільки різкої відмови від усталеної процедури".
Скарга двох компаній стала першим випадком, коли питання мит, запроваджених адміністрацією Трампа, дійшло до Верховного суду.
Раніше федеральний окружний суд погодився з позицією компаній, що Трамп не мав повноважень згідно із Законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року (International Emergency Economic Powers Act) для введення таких мит.
В окремій справі федеральний апеляційний суд постановив, що мита можуть залишатися чинними щонайменше до моменту, коли ця інстанція заслухає аргументи 31 липня.
У новому поданні адміністрація Трампа закликала Верховний суд утриматися від втручання до завершення розгляду в апеляційній інстанції.
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