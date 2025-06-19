Фінансові новини
- |
- 19.06.25
- |
- 09:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США відновлюють візи для іноземних студентів
09:25 19.06.2025 |
Державний департамент США оголосив про відновлення призупиненого раніше процесу видачі студентських віз для іноземців, водночас усі заявники тепер зобов'язані надати уряду доступ до своїх акаунтів у соціальних мережах, повідомляє АР.
У відомстві зазначили, що консульські працівники перевірятимуть публікації та повідомлення на предмет виявлення ворожого ставлення до США, її уряду, культури, інституцій чи засадничих принципів.
Студенти з Китаю, Індії, Мексики та Філіппін розмістили в соціальних мережах повідомлення про те, що вони відстежують сайти бронювання віз і уважно стежать за прес-брифінгами Держдепартаменту, щоб отримати будь-яку інформацію про те, коли може поновитися запис на прийом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада ухвалила законопроєкт про множинне громадянство
|Карні оприлюднив власну заяву як головуючий на G7 замість спільної заяви лідерів - ЗМІ
|Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на понад 2 млрд доларів
|Канада оголосила деталі нових масштабних санкцій проти Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Путін заявив про готовність зустрічатися з Зеленським, але не підписувати документи
|У Трампа закликали Верховний суд не форсувати рішення щодо мит
|США відновлюють візи для іноземних студентів
|Ізраїль може відправити спецназ на ядерний об'єкт Ірану, якщо США не вдарять, - Axios
|Трамп занепокоєний, чи зможуть удари США вразити ядерний об'єкт Ірану у Фордо, - Axios
|Американські чиновники готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями – Bloomberg
Бізнес
|Соцмережі стають основним джерелом новин для людей по всьому світу — дослідження
|Новий стандарт NFC полегшить використання безконтактних платежів
|Мобільна NVIDIA RTX 5050 продуктивна майже як 4060, — Geekbench
|WSJ: OpenAI свариться з Microsoft та готова на «ядерний варіант» розриву партнерства
|Смартфон Трампа, ймовірно, виготовлятимуть не в США, а в Китаї — аналітик
|Китайський супутник передав дані у 5 разів швидше за Starlink за допомогою 2-ватного лазера
|Fiat випробовує в Мадриді технологію заміни батарей за п'ять хвилин