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Трамп занепокоєний, чи зможуть удари США вразити ядерний об'єкт Ірану у Фордо, - Axios
09:13 19.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп стурбований питанням, чи спрацює план зі знищення бункерів і бомбардування Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За словами його радників, останніми днями Трампа турбує одне ключове питання: якщо США долучаться до війни Ізраїлю, чи справді американські протибункерні ракети зможуть знищити найукріпленіший ядерний об'єкт Ірану (йдеться про підземний завод у Фордо).
Як пише видання, висловлені Трампом сумніви щодо впевненості в успіху - це одна з причин, чому він усе ще не вирішив, чи варто завдавати удару.
Чиновники США кажуть, що Трамп хоче переконатися, що така атака:
* дійсно необхідна;
* не втягне США в затяжну війну на Близькому Сході;
* і вона досягне мети - знищення ядерної програми Ірану.
У разі, якщо Трамп вступить у війну, він майже напевно захоче знищити підземний завод зі збагачення урану у Фордо, побудований у горі на південь від Тегерана.
Цей об'єкт перебуває в топі списку цілей Ізраїлю. Однак у країни немає 30 000-фунтових протибункерних бомб, які необхідні для його знищення з повітря, а також бомбардувальників B-2, щоб їх нести. У США зі свого боку - і те, і інше - знаходиться в межах досяжності Ірану.
За словами американського чиновника, Трамп спеціально запитував своїх військових радників, чи зможе ракета Massive Ordnance Penetrator знищити Фордо.
Чиновники Пентагону сказали йому, що вони впевнені, що так не буде. Однак неясно, чи був Трамп повністю в цьому переконує.
Виходячи зі слів нинішніх і колишніх офіційних осіб США, ракети MOP ніколи не застосовували на полі бою, хоча вони пройшли кілька випробувань під час розробки.
"Знищувач бункерів спрацює. Це не питання можливостей. У нас є можливості. Але є цілий план (для можливої атаки - ред.). Це не просто скинути снаряд, що знищує бункери, і оголосити про перемогу. Кінцева мета для нас проста: ніякої ядерної зброї", - сказав інший високопоставлений американський чиновник.
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