Американські чиновники готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями – Bloomberg

Високопосадовці США готуються до можливості завдання удару по Ірану найближчими днями, що є ознакою того, що Вашингтон збирає інфраструктуру для прямого вступу в конфлікт з Тегераном, пише Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

За їхніми словами, ситуація все ще розвивається і може змінитися. Деякі з джерел медіа вказали на потенційні плани удару на вихідних. За словами одного з співрозмовників, керівництво кількох федеральних агентств також почало готуватися до удару.

The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела пише, що пізно ввечері 18 червня президент США Дональд Трамп сказав своїм старшим помічникам, що він схвалив плани нападу на Іран, але зачекає, поки Тегеран відмовиться від своєї ядерної програми.

Видання зазначає, що іранський об'єкт зі збагачення урану в Фордо, який добре захищений, є можливою ціллю для США; він схований під горою і, як правило, вважається військовими експертами недосяжним для всіх, окрім найпотужніших бомб.

Відповідаючи на запитання, чи вирішив він завдати удару по ядерних об'єктах Ірану, Трамп сказав: «Я можу це зробити, а можу і не зробити». І він повторив своє наполягання на безумовній капітуляції Ірану: «Наступний тиждень буде дуже важливим, можливо, менше тижня».

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї раніше заявив, що його країна не здасться, і попередив, що будь-яке військове втручання США призведе до непоправних наслідків.

Ізраїль розпочав авіаудари по території Ірану 13 червня, атакуючи ядерні, військові й енергетичні об'єкти. У відповідь Іран завдав ударів по Ізраїлю з використанням ракет і безпілотників.