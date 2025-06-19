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WSJ: Трамп приватно схвалив удари по Ірану, але не дав остаточного наказу
09:03 19.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп приватно сказав своїм помічникам, що схвалив план атаки на Іран, однак вирішив почекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.
Про це виданню The Wall Street Journal розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".
За словами співрозмовників видання, ціллю США може стати заводу у Фордо - один з ключових елементів іранської ядерної програми.
Як зазначено, цей об'єкт розташований під горою і, на думку військових експертів, недосяжний навіть для найпотужніших бомб.
Останніми днями американські військові нарощують сили в Близькому Сході. Третій есмінець ВМС США увійшов у східну частину Середземного моря, а друга авіаносна ударна група США прямує до Аравійського моря.
Хоча Пентагон заявив, що нарощування військової присутності має суто оборонний характер, це покращує позиції США на випадок, якщо Трамп вирішить приєднатися до ізраїльських атак на Іран.
Це також може бути тактичним ходом, щоб змусити Іран капітулювати або піти на поступки, резюмується у публікації.
Публічно Трамп залишив відкритим питання стосовно потенційної участі Сполучених Штатів в ударах Ізраїлю по іранських цілях.
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