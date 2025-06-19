Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

WSJ: Трамп приватно схвалив удари по Ірану, але не дав остаточного наказу

 

Президент США Дональд Трамп приватно сказав своїм помічникам, що схвалив план атаки на Іран, однак вирішив почекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

Про це виданню The Wall Street Journal розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників видання, ціллю США може стати заводу у Фордо - один з ключових елементів іранської ядерної програми.

Як зазначено, цей об'єкт розташований під горою і, на думку військових експертів, недосяжний навіть для найпотужніших бомб.

Останніми днями американські військові нарощують сили в Близькому Сході. Третій есмінець ВМС США увійшов у східну частину Середземного моря, а друга авіаносна ударна група США прямує до Аравійського моря.

Хоча Пентагон заявив, що нарощування військової присутності має суто оборонний характер, це покращує позиції США на випадок, якщо Трамп вирішить приєднатися до ізраїльських атак на Іран.

Це також може бути тактичним ходом, щоб змусити Іран капітулювати або піти на поступки, резюмується у публікації.

Публічно Трамп залишив відкритим питання стосовно потенційної участі Сполучених Штатів в ударах Ізраїлю по іранських цілях.
Ключові теги: США, Іран
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6293
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 47,9028
  0,1131
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1431  0,07 0,17 41,7308  0,02 0,05
EUR 47,5665  0,12 0,25 48,3146  0,10 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6250  0,15 0,35 41,6450  0,14 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес