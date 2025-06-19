Фінансові новини
- |
- 19.06.25
- |
- 09:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ФРС перебуває в хорошому становищі, щоб не поспішати з коригуванням ГКП - Павелл
09:00 19.06.2025 |
Федеральна резервна система (ФРС) США перебуває в хорошому становищі, щоб отримати більше інформації про ймовірний курс руху американської економіки, перш ніж розглядати можливість коригування грошово-кредитної політики (ГКП), заявив голова Федрезерву Джером Павелл під час пресконференції за підсумками завершеного в середу дводенного засідання, яке завершилося в середу.
Водночас сама ГКП, за його словами, також перебуває в "хорошому становищі, щоб своєчасно реагувати на можливий розвиток подій в економіці". Політика ФРС зараз, імовірно, "помірно обмежувальна", зазначив глава регулятора. У березні він називав її "безумовно обмежувальною".
"Сьогодні масштаб і тривалість впливу (запроваджених президентом США Дональдом Трампом імпортних) мит і час, який він триватиме, є дуже невизначеними", - сказав Павелл.
"Вплив мит буде серед іншого залежати від їхнього кінцевого рівня", - зазначив він.
Також підвищення мит цього року напевно призведе до зростання цін і чинитиме тиск на економічну активність у країні, пояснив Павелл.
"Ми ще не проходили такої ситуації", - заявив глава ФРС. Тому, за його словами, дуже складно робити припущення про те, як мита позначаться на інфляції, але підвищення ставок безумовно не є базовим сценарієм для Федрезерву.
Оцінка ВВП також зараз ускладнена, оскільки в першому кварталі на його динаміку значно вплинула зміна імпорту, сказав Павелл. У січні-березні американська економіка скоротилася на 0,3% у перерахунку на річні темпи багато в чому через зліт імпорту на 41,3%, оскільки бізнес накопичував запаси перед введенням мит.
Крім того, голова Федрезерву зазначив "можливо, дуже-дуже повільне безперервне охолодження" ринку праці. За його словами, багато аспектів цього ринку перебувають у вельми хорошому стані, і ситуація на ньому не вимагає термінового зниження процентних ставок. Одночасно штучний інтелект не тільки замінює людину, а й одночасно веде до створення робочих місць, сказав Павелл.
Стосовно власної роботи, Павелл зазначив, що не думає про те, чи залишиться він у раді керівників ФРС після закінчення терміну своїх повноважень як глави регулятора в травні наступного року.
Федрезерв у середу зберіг відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) в діапазоні 4,25-4,5% річних за підсумками третього засідання поспіль.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада ухвалила законопроєкт про множинне громадянство
|Карні оприлюднив власну заяву як головуючий на G7 замість спільної заяви лідерів - ЗМІ
|Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на понад 2 млрд доларів
|Канада оголосила деталі нових масштабних санкцій проти Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Путін заявив про готовність зустрічатися з Зеленським, але не підписувати документи
|У Трампа закликали Верховний суд не форсувати рішення щодо мит
|США відновлюють візи для іноземних студентів
|Ізраїль може відправити спецназ на ядерний об'єкт Ірану, якщо США не вдарять, - Axios
|Трамп занепокоєний, чи зможуть удари США вразити ядерний об'єкт Ірану у Фордо, - Axios
|Американські чиновники готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями – Bloomberg
Бізнес
|Соцмережі стають основним джерелом новин для людей по всьому світу — дослідження
|Новий стандарт NFC полегшить використання безконтактних платежів
|Мобільна NVIDIA RTX 5050 продуктивна майже як 4060, — Geekbench
|WSJ: OpenAI свариться з Microsoft та готова на «ядерний варіант» розриву партнерства
|Смартфон Трампа, ймовірно, виготовлятимуть не в США, а в Китаї — аналітик
|Китайський супутник передав дані у 5 разів швидше за Starlink за допомогою 2-ватного лазера
|Fiat випробовує в Мадриді технологію заміни батарей за п'ять хвилин