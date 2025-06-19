ФРС перебуває в хорошому становищі, щоб не поспішати з коригуванням ГКП - Павелл

Федеральна резервна система (ФРС) США перебуває в хорошому становищі, щоб отримати більше інформації про ймовірний курс руху американської економіки, перш ніж розглядати можливість коригування грошово-кредитної політики (ГКП), заявив голова Федрезерву Джером Павелл під час пресконференції за підсумками завершеного в середу дводенного засідання, яке завершилося в середу.

Водночас сама ГКП, за його словами, також перебуває в "хорошому становищі, щоб своєчасно реагувати на можливий розвиток подій в економіці". Політика ФРС зараз, імовірно, "помірно обмежувальна", зазначив глава регулятора. У березні він називав її "безумовно обмежувальною".

"Сьогодні масштаб і тривалість впливу (запроваджених президентом США Дональдом Трампом імпортних) мит і час, який він триватиме, є дуже невизначеними", - сказав Павелл.

"Вплив мит буде серед іншого залежати від їхнього кінцевого рівня", - зазначив він.

Також підвищення мит цього року напевно призведе до зростання цін і чинитиме тиск на економічну активність у країні, пояснив Павелл.

"Ми ще не проходили такої ситуації", - заявив глава ФРС. Тому, за його словами, дуже складно робити припущення про те, як мита позначаться на інфляції, але підвищення ставок безумовно не є базовим сценарієм для Федрезерву.

Оцінка ВВП також зараз ускладнена, оскільки в першому кварталі на його динаміку значно вплинула зміна імпорту, сказав Павелл. У січні-березні американська економіка скоротилася на 0,3% у перерахунку на річні темпи багато в чому через зліт імпорту на 41,3%, оскільки бізнес накопичував запаси перед введенням мит.

Крім того, голова Федрезерву зазначив "можливо, дуже-дуже повільне безперервне охолодження" ринку праці. За його словами, багато аспектів цього ринку перебувають у вельми хорошому стані, і ситуація на ньому не вимагає термінового зниження процентних ставок. Одночасно штучний інтелект не тільки замінює людину, а й одночасно веде до створення робочих місць, сказав Павелл.

Стосовно власної роботи, Павелл зазначив, що не думає про те, чи залишиться він у раді керівників ФРС після закінчення терміну своїх повноважень як глави регулятора в травні наступного року.

Федрезерв у середу зберіг відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) в діапазоні 4,25-4,5% річних за підсумками третього засідання поспіль.

