Мінфін США продовжив на пів року виняток із режиму санкцій проти РФ для проєкту «Сахалін-2»

Міністерство фінансів США 18 червня продовжило термін дії пов'язаної з Росією генеральної ліцензії, яка дозволяє деякі операції з нафтогазовим проєктом «Сахалін-2».

Генеральна ліцензія дозволяє операції до 19 грудня 2025 року.

21 листопада 2024 року міністерство фінансів США запровадило санкції щодо «Газпромбанку», зробивши практично неможливими розрахунки за постачання російського газу іноземним покупцям. Згідно з новими обмежувальними заходами, операції за участю банку були дозволені до 20 грудня 2024 року.

В обґрунтуванні санкцій у Вашингтоні наголошували, що Росія використовує «Газпромбанк», щоб закуповувати військове спорядження для продовження війни проти України та перераховувати виплати російським військовим.

Тоді виняток для операцій США зробили для проєкту «Сахалін-2» - до 28 червня 2025 року.