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АНАЛІТИКА

Nippon Steel завершила поглинання U.S. Steel за $14,1 млрд

 

Японська Nippon Steel завершила поглинання американської United States Steel за $14,1 млрд. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп схвалив угоду.

"Nippon Steel Corporation спільно зі своєю дочірньою Nippon Steel North America оголошують про історичне партнерство з United States Steel Corporation", - йдеться у заяві японської компанії.

За умовами угоди, U.S. Steel збереже свою назву та штаб-квартиру в Піттсбурзі. Компанії також уклали угоду про національну безпеку з урядом США.

Крім того, Nippon Steel зобов'язалася інвестувати $11 млрд в U.S. Steel до 2028 року, включно з фінансуванням проєкту з нуля.

Угода передбачає, що U.S. Steel залишиться зареєстрованою у США компанією з більшістю американських громадян у раді директорів та громадянами США на ключових керівних посадах, зокрема посаду генерального директора.

Уряд США отримає "золоту акцію" в U.S. Steel, що надає право призначати одного незалежного директора та потребує згоди президента для певних рішень, включно з перенесенням виробництва за межі США, переміщенням штаб-квартири та закриттям підприємств.

Очікується, що завдяки придбанню U.S. Steel річна потужність виробництва сирої сталі групи Nippon Steel досягне 86 млн тонн, що стане значним кроком до стратегічної мети у 100 млн тонн глобальних виробничих потужностей.

За заявою компаній, партнерство захистить та створить понад 100 000 робочих місць завдяки інвестиціям у підприємства U.S. Steel у Пенсільванії, Індіані, Арканзасі, Міннесоті та Алабамі.

Нью-Йоркська фондова біржа 18 червня зупинила торги акціями U.S. Steel, зазначивши, що поглинання завершено.

Акції Nippon Steel до закриття торгів 18 червня впали на 2,42% - до 2705 єн за папір.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Японія, США
 

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