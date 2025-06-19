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Nippon Steel завершила поглинання U.S. Steel за $14,1 млрд
23:54 18.06.2025 |
Японська Nippon Steel завершила поглинання американської United States Steel за $14,1 млрд. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп схвалив угоду.
"Nippon Steel Corporation спільно зі своєю дочірньою Nippon Steel North America оголошують про історичне партнерство з United States Steel Corporation", - йдеться у заяві японської компанії.
За умовами угоди, U.S. Steel збереже свою назву та штаб-квартиру в Піттсбурзі. Компанії також уклали угоду про національну безпеку з урядом США.
Крім того, Nippon Steel зобов'язалася інвестувати $11 млрд в U.S. Steel до 2028 року, включно з фінансуванням проєкту з нуля.
Угода передбачає, що U.S. Steel залишиться зареєстрованою у США компанією з більшістю американських громадян у раді директорів та громадянами США на ключових керівних посадах, зокрема посаду генерального директора.
Уряд США отримає "золоту акцію" в U.S. Steel, що надає право призначати одного незалежного директора та потребує згоди президента для певних рішень, включно з перенесенням виробництва за межі США, переміщенням штаб-квартири та закриттям підприємств.
Очікується, що завдяки придбанню U.S. Steel річна потужність виробництва сирої сталі групи Nippon Steel досягне 86 млн тонн, що стане значним кроком до стратегічної мети у 100 млн тонн глобальних виробничих потужностей.
За заявою компаній, партнерство захистить та створить понад 100 000 робочих місць завдяки інвестиціям у підприємства U.S. Steel у Пенсільванії, Індіані, Арканзасі, Міннесоті та Алабамі.
Нью-Йоркська фондова біржа 18 червня зупинила торги акціями U.S. Steel, зазначивши, що поглинання завершено.
Акції Nippon Steel до закриття торгів 18 червня впали на 2,42% - до 2705 єн за папір.
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