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АНАЛІТИКА

Туреччина підтвердила історичний візит прем'єра Вірменії

 

Турецька сторона підтвердила, що премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян цього тижня відвідає Туреччину з першим візитом такого роду.

Про це заявив керівник директорату з питань комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун, пише "Європейська правда".

У короткому дописі на Х Алтун зазначив, що прем'єр-міністр Вірменії 20 червня "здійснить робочий візит до нашої країни".

"Президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган прийме пана Пашиняна в Стамбулі", - додав він без подальших подробиць візиту.

Зазначимо, що Пашинян стане першим главою Вірменії, який здійснить візит до Туреччини такого рівня.

Перед тим стало відомо, що до Туреччини 19 червня приїде президент Азербайджану Ільхам Алієв. Єреван і Баку наразі намагаються укласти мирну угоду.

Туреччина та Вірменія мають важку спільну історію в основному через геноцид колись значної вірменської меншини Туреччини в 1915 році. Вірменія також історично більше потрапляла у сферу впливу Росії на Кавказі, а Азербайджан підтримував тісніші зв'язки з Туреччиною.

Хоча Анкара визнала Вірменію після проголошення нею незалежності у 1991 році, з 1993-го спільний кордон двох країн був закритий - тоді Вірменія та Азербайджан вступили у протистояння після розпаду Радянського Союзу.

Однак у лютому 2023-го через землетрус Вірменія і Туреччина привідкрили кордон на КПП, що був "заморожений" вже 35 років.

Того ж року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що прагне налагодити відносини з Туреччиною, а у 2024-му вірменська й турецька сторона провели зустріч щодо нормалізації на кордоні.
 

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