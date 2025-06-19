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«Неправильно зрозуміли»: Австрія виправдалась після заяви про підтримку імпорту газу з РФ
23:23 18.06.2025 |
Міністр енергетики Австрії Елізабет Цехетнер припустила можливість відновлення імпорту газу з Росії після завершення війни в Україні. Проте після критики в ЄС її відомство заявило, що слова мали інший контекст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Австрія, яка імпортувала російську енергоносії майже 60 років, цього року перейшла на імпорт скрапленого природного газу (СПГ) через Німеччину.
Проте у понеділок, 16 червня, міністр енергетики на зустрічі міністрів в Люксембурзі, заявила, що імпорт газу з Росії міг би відновитися в майбутньому.
"Коли війна закінчиться, звичайно, це потрібно буде врахувати", - сказала Цехетнер.
Це був чи не перший випадок, коли якась країна, окрім Словаччини та Угорщини, відкрито висловлювалася про відновлення поставок з Росії з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
Однак у вівторок, коли Європейська комісія мала представити конкретну законодавчу стратегію щодо поступової відмови від російського газу, австрійське міністерство заперечило, що Австрія розглядає можливість повного скорочення імпорту від державного "Газпрому".
"Поширене твердження, що Австрія хоче відновити імпорт російського газу після війни, не кажучи вже про зараз, просто хибне", - заявили в міністерстві.
Заборона ЄС на газ РФ стане "правильним сигналом"
У своїй заяві міністерство Австрії також додало, що заборона ЄС на російський газ стане "правильним сигналом" для Москви, але також наголосило, що енергетична політика означає, що "доступні ціни на енергоносії мають бути забезпечені й у майбутньому".
Перед ухваленням законодавчої пропозиції Відень ще порушив кілька питань, зокрема:
* чи буде готова альтернативна інфраструктура до 2027 року,
* як повне ембарго вплине на ціни на електроенергію та газ,
* як гарантувати, що потоки газу не можна буде відстежити до Росії.
Окреслюючи пункти для обговорення перед переговорами, офіс Цехетнер також запитав, "які варіанти залишаться відкритими для ЄС після можливого закінчення війни".
ЄС хоче назавжди відмовитись від російського газу
Вчора, 17 червня, Європейська комісія представила законодавчу пропозицію для того, щоб поетапно припинити імпорт російського газу та нафти до кінця 2027 року.
Зауважимо, що питання постачання російського газу стало стратегічно важливим для ЄС після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді російське паливо почали поступово витісняти з європейського енергетичного ринку.
Цієї весни ЄС презентував "дорожню карту" щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року.
Саме ця "дорожня карта" зобов'язала ЄС вже у червні запропонувати заборону на нові контракти на імпорт російського газу та короткострокові угоди до кінця поточного року.
Так і стало. Зокрема сьогодні, 18 червня комісар ЄС з питань енергетики Дан Йоргенсен оголосив, що Європейський Союз ніколи не планує повертатись до російського газу. Він пояснив, чому цього не станеться навіть після настання миру в Україні.
Водночас тоді й стало відомо, що пропозиція про відмову від газу РФ назавжди викликала негативну реакцію не лише з боку Угорщини й Словаччини, а й Австрії.
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